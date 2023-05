2 maja świętujemy Dzień Flagi. Uczcij z nami ten wyjątkowy czas i dołącz do naszej akcji. Mamy takie marzenie, by dzisiaj wszyscy Polacy - ci w kraju i ci rozsiani po całym świecie - spotkali się w RMF FM! Wystarczy oznaczyć się na naszym wirtualnym globusie i słuchać RMF FM!

Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek żyjecie - w Meksyku, Olsztynie, Argentynie czy Tenczynku - oznaczcie się na naszej wirtualnej kuli ziemskiej [KLIKNIJ TUTAJ] . Dodajcie swoje biało-czerwone zdjęcie lub film i pokażcie, jak obchodzicie ten ważny dla nas dzień. Opowiedzcie nam swoją biało-czerwoną historię!

Na wirtualnym globusie oznaczyli się już nasi reporterzy i korespondenci. Teraz czas na Ciebie! Kliknij na zdjęcie i oznacz się na naszym wirtualnym globusie:

Kliknij w zdjęcie, oznacz się na globusie / Grafika RMF FM

We Francji nasz korespondent Marek Gładysz pojawił się przed zabytkowym Pałacem Monako w Paryżu, w którym się mieści Ambasada RP we Francji, gdzie dumnie powiewa Biało-Czerwona. Gmach został wzniesiony w XVIII wieku na zamówienie księżnej Monako przez znanego architekta Alexandre’a-Theodore’a Brongniarta. To dziś tętniące serce Polski we Francji.

/ Marek Gładysz / RMF FM

Paweł Żuchowski korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych odwiedził dwa miejsca w USA, gdzie powiewa polska flaga.

To budynek Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtonie, miejsce spotkań Polaków z aglomeracji waszyngtońskiej. Odbywają się tu spotkania z gośćmi z kraju, uroczystości, podczas których króluje polska tradycja i kultura.

/ Paweł Żuchowski / RMF FM

Biało-czerwona flaga powiewa także na maszcie przed kościołem w Linden w New Jersey, niedaleko Nowego Jorku. W Linden mieszka duża polska społeczność. Jest tam wiele polskich sklepów i firm. Na wielu z nich można zobaczyć polskie flagi.

/ Paweł Żuchowski / RMF FM

Biało-czerwona flaga wisi m.in. w Londynie na budynku polskiej ambasady przy ulicy Portland Place, w bardzo prestiżowej części miasta, tuż obok nowej siedziby BBC.

To placówka dyplomatyczna z wieloletnią tradycją, także miejsce spotkań z udziałem polskiej polonii i cel wizyt polskich i zagranicznych dygnitarzy odwiedzających Londyn. Flaga zawsze wystawiona jest na widok publiczny. Wisi obok unijnej. Do roku 1940 budynek ambasady był siedzibą polskiego rządu na uchodźctwie - przypomina korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen.

Biało-czerwona flaga na budynek polskiej ambasady w Londynie / Bogdan Frymorgen / RMF FM

W Zakopanem biało-czerwona flaga wisi już m.in. na budynku Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach. To pracownicy TPN opieką otaczają jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju i najbardziej imponujące polskie góry. Sprawdź, gdzie jeszcze na naszym wirtualnym globusie oznaczył się reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Dyrekcja TPN / Maciej Pałahicki / RMF FM

W Gdańsku jest Kuba Kaługa. Tam w Dniu Flagi Biało-Czerwona dokładnie w południe zawiśnie na najwyższym maszcie w mieście na Górze Gradowej. Obiekt ma 42 metry wysokości i waży 43 tony.

Ogromna flaga ma 40 metrów kwadratowych powierzchni, 8 metrów długości, 5 metrów szerokości.

Uroczystemu podniesieniu flagi towarzyszyć będzie Mazurek Dąbrowskiego odegrany na mobilnym carillonie, czyli przy charakterystycznych dla Gdańska dźwiękach instrumentu złożonego z dzwonów. Carillonowi akompaniować będzie także trąbka.

Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka oznaczyła się na naszym globusie przy budynku Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Jak pisze, akurat nagrywała rozmowę o pasji biegania z dyrektorem Marcinem Józefaciukiem.

Łódzka reporterka RMF FM / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Wyjątkową flagę można zobaczyć przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław" w Warszawie. To tam właśnie oznaczył się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Maszt flagowy wysokości 60 metrów został zbudowany w 2014 roku i od tamtej pory jest najwyższym masztem tego typu w naszym kraju, z flagą o największej powierzchni w Polsce.

Reporter RMF FM pod flagą na rondzie Zgrupowania AK "Radosław" w Warszawie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Amerykanie szczycąc się sukcesem programu Apollo przekazali 135 państwom próbki gruntu, wraz z odpowiednią flagą, która odbyła lot na Księżyc. Jedna z plakietek umieszczonych na statuetce z polską flagą i okruchami księżycowymi głosi: "Dar prezydenta USA Richarda Nixona dla obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", a na drugiej można przeczytać: "Ta flaga twojego kraju poleciała na Księżyc i z powrotem na pokładzie Apollo 11 i ten fragment powierzchni Księżyca został przywieziony na Ziemię przez załogę pierwszego załogowego lądownika". Statuetka trafiła do Polski w trakcie wizyty w naszym kraju prezydenta USA Richarda Nixona w dniach 31 maja - 1 czerwca 1972 roku.

Polska flaga, która była na Księżycu / Piotr Bułakowski / RMF FM