22 lipca 2018 roku przeszedł do historii światowego himalaizmu i narciarstwa: tego dnia Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu K2! To druga co do wysokości góra Ziemi (8611 m n.p.m.), uznawany za najtrudniejszy ośmiotysięcznik. Właśnie opublikowano film pokazujący zjazd Bargiela z wierzchołka "góry gór" do bazy: zobaczcie koniecznie!

