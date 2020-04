2 maja to dzień szczególny – Święto Flagi Rzeczpospolitej. Od wielu lat wspólnie z Wami – słuchaczami RMF FM – świętujemy go w niecodzienny sposób. Z Biało-czerwoną zdobywaliśmy już najwyższe polskie góry czy przemierzaliśmy cały kraj w wielkich sztafetach. Tym razem także będziemy świętować, choć w nieco inny sposób. Wszystkie szczegóły poznanie 2 maja. Do zabawy zapraszamy jednak już teraz.

REKLAMA