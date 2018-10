Strajk pilotów i stewardess PLL LOT zawieszony, ale przewoźnik odwołał siedem z 340 zaplanowanych na dziś rejsów. Powodem jest brak kompletu załóg. O godz. 8 w siedzibie Polskich Linii Lotniczych miały ruszyć negocjacje pilotów i stewardess z zarządem firmy. Spotkanie jednak przesunięto na godz. 8:30 - poinformowała wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szelągowska. Jak dodała, kolejną zmianą jest miejsce spotkania - związki zaproponowały swoją siedzibę. Zarząd się na to zgodził.

Rzecznik prasowy LOT Adrian Kubicki, członek rady nadzorczej Bartosz Piechota, dyrektor Biura Prawnego Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Mateusz Bączkowski, mediatorka Kaja Szwykowska i Mariusz Gałązka w drodze na spotkanie / Jacek Turczyk / PAP

Nastroje mamy dobre. Jesteśmy nastawieni pozytywnie - powiedziała wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szelągowska przed wejściem na rozmowy.



Cześć pracowników LOT-u w piątek zawiesiła trwający 9 dni strajk. Wśród postulatów, które dziś pojawią się na negocjacyjnym stole, jest przywrócenie do pracy zwolnionych liderów związkowych, cofnięcie wypowiedzeń 67 pracowników, którzy brali udział w strajku oraz zrezygnowanie z obciążenia ich kosztami odwołanych lotów. To te najpilniejsze postulaty.

Tuż przed rozpoczęciem negocjacji rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki zapewniał: Zdecydowaliśmy o spełnieniu postulatów strajkowych. Rzecznik jednym tchem wymienił najważniejsze postulaty związkowców, które firma ma zamiar zrealizować: Przywrócenie do pracy pani Moniki Żelazik, cofnięcie nagany dla pana Adama Rzeszota, przywrócenie do pracy 67 osób, które zostały zwolnione w miniony poniedziałek.

Na prośbę związków zawodowych, zgodziliśmy się przyjść do siedziby związków. Nie pozwolimy, żeby jakieś techniczne, drobne sprawy, stanęły na przeszkodzie wypracowania tego porozumienia. Mamy bardzo ogromną wolę do tego, żeby porozmawiać. Kontynuujemy rozmowy, które zakończyły się w sobotę nad ranem, a które to zakończyły się wstępnym porozumieniem - stwierdził Kubicki.

Dodał, że spółka chce, aby "to wstępne porozumienie zamieniło się w takie ostateczne porozumienie, które zakończy strajk".

W siedzibie spółki teraz, cały czas oczekujemy na osoby, które mogą dzisiaj przychodzić i podpisywać dokumenty, które cofają te wypowiedzenia - tłumaczył Kubicki.

Jak mówił wcześniej Konrad Majszyk z biura prasowego LOT, do wszystkich zwolnionych związkowców, którzy brali udział w strajku, zostały wysłane zaproszenia do działu kadr, aby dopełnić niezbędnych formalności związanych z ponownym zatrudnieniem oraz z przywróceniem dostępu do systemu IT.

Aby w ogóle mogło dojść do negocjacji, konieczne było wyłączenie z nich prezesa LOT-u. Strajkujący pracownicy domagali się jego odwołania i nie chcieli z nim rozmawiać. Negocjacje w imieniu LOT-u prowadzi Bartosz Piechota, tymczasowy członek zarządu firmy, czasowo oddelegowany z rady nadzorczej do zarządu. Odpowiada on właśnie za dialog społeczny oraz negocjacje z protestującymi związkami zawodowymi. Wraz z nim w spotkaniu uczestniczą trzy inne osoby ze spółki.

Strajkujących z kolei reprezentuje Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w LOT: szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adam Rzeszot, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik, wiceprzewodnicząca związku Agnieszka Szelągowska, a także Karol Sadowski (prawnik związkowców) oraz negocjator Piotr Wujec.

Część problemów nadal jest nierozwiązanych - m.in. kwestia regulaminu wynagradzania, od którego wszystko się tu zaczęło.

To, że strony w ogóle usiądą dziś do stołu to przełom, ale kryzys w LOT nie jest jeszcze zakończony. Formalnie strajk zawieszono dziś do godz. 14. Jeśli nie będzie porozumienia, wtedy pracownicy mogą wrócić do protestu.

Kilka lotów odwołano

Mimo zawieszenia strajku, PLL LOT odwołały dziś siedem z 340 rejsów. Powodem jest brak kompletu załóg - poinformował Konrad Majszyk z biura prasowego LOT.



Musieliśmy odwołać w poniedziałek siedem na około 340 rejsów zaplanowanych tego dnia. Robimy wszystko, żeby ta liczba odwołanych rejsów była jak najmniejsza, tak, aby nasi pasażerowie mogli dolecieć do swoich miejsc docelowych - powiedział Majszyk.



Odwołane rejsy to pięć przylotów do Warszawy: Newark - Warszawa LO016 (przylot do Warszawy o 13.50), LO322 Mediolan-Warszawa, LO530 Praga-Warszawa, LO680 Moskawa-Domodiedowo - Warszawa oraz LO750 Kijów-Żuliany - Warszawa.



Z Warszawy nie odbędą się dwa wyloty: LO382 Warszawa-Frankfurt oraz LO749 Warszawa - Kijów-Żuliany.



Pasażerom odwołanych rejsów zaproponujemy nowe bilety, otrzymają też wszystkie przysługujące im świadczenia. Oprócz tego, zaplanowane rejsy odbywają się zgodnie z planem, samoloty wylatują bez utrudnień. Mamy nadzieję, że w związku z zawieszeniem strajku operacje lotnicze przewoźnika będą powoli wracać do normy. Robimy wszystko, żeby utrzymać liczbę odwoływanych rejsów na jak najniższym poziomie - zapewnił Majszyk.



W ramach trwającego od 18 października protestu stewardesy i piloci powstrzymywali się od pracy. Codziennie gromadzili się na terenie siedziby LOT w Warszawie, przy biurowcu. LOT podkreślał, że akcja jest nielegalna, a każdy odwołany rejs to dla przewoźnika olbrzymie koszty.

Strajk zorganizował Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, który został wybrany spośród zarządów dwóch reprezentatywnych związków zawodowych: Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego na czele z Moniką Żelazik oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT, którego przewodniczącym jest Adam Rzeszot.

Związkowcy dotychczas w swoich postulatach domagali się przede wszystkim przywrócenia do pracy przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik, która została dyscyplinarnie zwolniona, a także przywrócenia do pracy 67 osób, które prezes spółki Rafał Milczarski w poniedziałek zwolnił dyscyplinarnie oraz dymisji prezesa PLL LOT.



(mpw)