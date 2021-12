Od 200 lat we wsi Spycimierz w gminie Uniejów w Łódzkiem układane są kwietne dywany na święto Bożego Ciała. Po takim barwnym kobiercu później przechodzi procesja religijna. W wydarzeniu biorą udział całe rodziny. W czwartek (16 grudnia) tradycję sypania kobierca z płatków kwiatów wpisano na listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Osoby, które najbardziej angażują się w przygotowanie uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu, spotkały się w uniejowskiej bibliotece, aby razem obejrzeć retransmisję wpisania tradycji sypania spycimierskich dywanów kwiatowych na listę UNESCO. / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Od dawna marzyliśmy, by ten jeden wyjątkowy dzień w roku, czyli Boże Ciało w Spycimierzu zamienić na 365 dni - mówi burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek. To spełni się za sprawą wpisu na listę UNESCO. Jesteśmy dumni i szczęśliwi z tego faktu. To wielkie docenienie mieszkańców i ich pracy. Czujemy się też zobowiązani do tego, aby podtrzymywać tradycję układania kwietnych dywanów. Będziemy także dbać o to, aby się ona nie zmieniła w tym jakże szybko zmieniającym się świecie. Ten wpis mobilizuje nas do tego, żeby zrobić wszystko, aby tożsamość święta nie została zatracona, aby nadal kwiaty były zbierane w ogrodach, a później układane całymi rodzinami. To jest właśnie sedno spycimierskiej tradycji - podkreśla burmistrz.

Jeszcze w to nie wierzę i nie zdążyło to wszystko do mnie dotrzeć - mówi prezes Parafialnego Stowarzyszenia "Spycimierskie Boże Ciało" - Maria Pełka. To wielka sprawa. O takim małym Spycimierzu w każdym zakątku świata może ktoś przeczytać i będzie wiedział, że jesteśmy. Dla mnie ta nasza tradycja to nic innego, jak sypanie dywanów na drodze dla Pana Jezusa. To też wymiar duchowy. Musimy dziękować Bogu, że ten zwyczaj został wpisany na listę UNESCO - bez Niego nic nie mogłoby się wydarzyć - dodaje kobieta.

Szersza publiczność będzie mogła poznać tradycję sypania kwietnych dywanów dzięki Centrum "Bożego Ciała", które powstaje w Spycimierzu. W tej multimedialnej placówce roślinne kobierce będzie można podziwiać przez cały rok - zapewnia burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek. W Centrum będzie można wziąć udział w warsztatach układania podobnych kobierców lub odbyć wirtualny spacer po Spycimierzu. Część wystawy będzie poświęcona innym, polskim tradycjom i zwyczajom objętym dziedzictwem niematerialnym. Chcemy, by w tym wyjątkowym muzeum znalazło się też miejsce na pokazanie tego, w jaki sposób kwiatowe tradycje kultywowane są we Włoszech czy w Meksyku. Z miastami partnerskimi z tych krajów Uniejów utrzymuje bliskie kontakty i współpracę.

Spycimierski kobierzec roślinny usypywany jest najczęściej z kolorowych płatków oraz całych kwiatów ogrodowych i polnych. Inwencja twórców nie ogranicza się do kwiatów, ale używane są również zioła, liście i szyszki. Podstawą, tłem dla kwiatowego dywanu jest często piasek, który też wyznacza granice dla poszczególnych wzorów. Co roku barwny, pachnący kobierzec na Boże Ciało w Spycimierzu jest inny. Aby podziwiać tę precyzyjną i zachwycającą pracę, do wsi w gminie Uniejów zjeżdżają goście z całej Polski.

Najsłynniejsze polskie dywany kwiatowe układane są co roku w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu w Łódzkiem. Ta parafia należy do kilku najstarszych w Polsce i liczy ponad 900 lat.