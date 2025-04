Do wyborów rząd z pewnością nie zajmie się projektem Lewicy dotyczącym likwidacji Funduszu Kościelnego - ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Projekt nie ma też większych szans na przyjęcie, bo nie wszyscy w koalicji są "za".

Księża podczas liturgii / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pod koniec marca Lewica zaproponowała swój pomysł na likwidację Funduszu Kościelnego. Wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu złożyła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która jest jednocześnie członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego, na którego czele stoi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL-u już kilka tygodni temu dał do zrozumienia, że propozycja Lewicy ma wyłącznie związek z trwającą kampanią wyborczą. Rozumiem, że każdy ma swoją kampanię, będzie próbował akcentować sprawy według swojego uznania, ale dla mnie najważniejsze jest budowanie zdolności obronnych Polski. Tu jest potrzebny dialog, to są rozmowy, które wymagają staranności i z tej staranności się wywiązuję - komentował pod koniec marca Kosiniak-Kamysz.

Wszyscy koalicjanci są niemal tego samego zdania. Zarówno politycy Koalicji Obywatelskiej, jak i Polski 2050 zaznaczają, że pomysł Lewicy to wyłącznie "wyborcza wrzutka".

Według informacji RMF FM z pewnością rząd nie zajmie się projektem przed wyborami prezydenckimi. Przepisy nie znalazły się jeszcze w wykazie prac legislacyjnych rządu. Rząd nie zamierza rezygnować ze zmian związanych z Funduszem Kościelnym, jednak to nie projekt Lewicy ma być wdrażany w życie. Władysław Kosiniak-Kamysz za kilka tygodni ma zaproponować nowe rozwiązania, które w przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach, mogłyby liczyć na prezydencki podpis pod ustawą.

Biejat o likwidacji Funduszu Kościelnego: Potrzebujemy rozdziału Kościoła od państwa

W czwartek w rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gościem była Magdalena Biejat. Z tego, co wiem, ustawa ws. Funduszu Kościelnego została zgłoszona do wykazu prac rządu, ale nie została do niego wpisana - powiedziała polityczka Lewicy.

Zapytana o to, czy jej środowisko ma większość na przegłosowanie zmian, odparła, że to "pytanie m.in. do kolegów z PSL". Powinniśmy przeprowadzić rewizję przepływów finansowych na rzecz Kościoła katolickiego. Nikt nie postuluje, by odbierać emerytury tym księżom, którzy zyskali już do nich prawo. Należy przeprowadzić cywilizowany rozdział religii od państwa, wyprowadzić religię ze szkół - dodała.

Projekt Lewicy

Co zakłada projekt Lewicy? Jak czytamy w projekcie, to m.in. kwestia składek na duchownych, które miałyby przestać być finansowane z budżetu państwa w 80 procentach. Ubezpieczenia społeczne były w połowie opłacane przez samych duchownych, a w połowie przez zatrudniający ich kościół. ZUS mógłby weryfikować statusu duchownego, w celu ograniczenia nadużyć.

Wydatki na utrzymanie i odbudowę zabytkowych kościołów pozostałyby nienaruszone. Przejąłby je Fundusz Ochrony Zabytków. Z kolei wydatki na wykonywanie działalności charytatywno-opiekuńczej przejąłby Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.