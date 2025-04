Legia Warszawa wygrała w Londynie z Chelsea 2:1 w ćwierćfinałowym rewanżu, ale odpadła z piłkarskiej Ligi Konferencji. "Zostawiliśmy na boisku serce" - mówi drużyna.

Londyn, 17 kwietnia 2025. Kibice Legii Warszawa palą race na Stamford Bridge w rewanżowym ćwierćfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Konferencji z Chelsea FC / Leszek Szymański / PAP

Piłkarze Legii Warszawa wygrali w Londynie z Chelsea 2:1 (1:1) w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji.

Tydzień temu "The Blues" zwyciężyli w Polsce 3:0 i to oni awansowali do półfinału.