Gdyby w wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość wystartowało jako Zjednoczona Prawica - w koalicji z Porozumieniem i Solidarną Polską, otrzymałoby 31 proc. poparcia - wynika sondażu Kantar Public. Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska wraz z Nowoczesną - może liczyć na 24 proc.

Kantar Public w badaniu zapytał Polaków, na kogo zagłosowaliby, gdyby w najbliższych wyborach do Sejmu partia Prawa i Sprawiedliwości wystartowała jako Zjednoczona Prawica - w koalicji z partiami: Porozumienie i Solidarna Polska, natomiast Platforma Obywatelska jako Koalicja Obywatelska wraz z partią Nowoczesna.



Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, najliczniejszy odsetek Polaków (31 proc.) swój głos oddałby na Zjednoczoną Prawicę. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 24 proc. badanych.



Na trzecim miejscu, z poparciem po 8 proc. znalazłyby się partie: Kukiz’15 oraz PSL. Do Sejmu wszedłby jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej z 7 proc. rezultatem.



Na Partię Razem oraz na Wolność chciało głosować po 2 proc.; na "inną partię" - 1 proc. 17 proc. nie miało zdania.



Badanie przeprowadzono 12-17 października 2018 roku, na próbie ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1037 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

(mn)