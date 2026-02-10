W ostatnich latach Polacy coraz chętniej sięgają po broń palną. W 2025 roku padł rekord - aż 50 tysięcy osób uzyskało pozwolenie na broń - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Łączna liczba pozwoleń na broń w kraju przekroczyła 411 tysięcy, a w rękach Polaków znajduje się już ponad milion sztuk broni.

/ Shutterstock

W 2025 roku wydano rekordową liczbę pozwoleń na broń - 50 tysięcy nowych uprawnień.

W rękach Polaków znajduje się już ponad milion sztuk broni.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zainteresowanie bronią palną w Polsce gwałtownie wzrosło po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że jeszcze w 2020 roku wydano nieco ponad 10 tysięcy pozwoleń na broń. Dwa lata później liczba ta wzrosła do 34 tysięcy, a w 2025 roku padł rekord - aż 50 tysięcy nowych pozwoleń.

Milion sztuk broni w rękach Polaków

W minionym roku Polacy przekroczyli symboliczną granicę miliona sztuk broni palnej w prywatnych rękach. Dla porównania, w 2014 roku liczba ta wynosiła zaledwie 380 tysięcy. Najczęściej wybierane są pozwolenia sportowe oraz kolekcjonerskie.

Rosnąca liczba pozwoleń i sztuk broni nie umknęła uwadze polityków. Posłowie Polski 2050 domagają się zaostrzenia przepisów dotyczących dostępu do broni. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, uzyskanie pozwolenia może stać się trudniejsze i droższe.