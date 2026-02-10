Początek 2026 roku przyniósł podwyżki świadczeń dla polskich parlamentarzystów - informuje "Rzeczpospolita". Mimo wzrostu uposażeń i ryczałtów część posłów uważa, że ich wynagrodzenia są nadal niewystarczające. Ile obecnie zarabiają politycy i jakie zmiany zaszły w ich świadczeniach?

/ Shutterstock

Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły uposażenia i diety parlamentarzystów.

Podwyższono m.in. ryczałt na wynajem mieszkań dla posłów nieposiadających lokum w Warszawie.

Od początku stycznia 2026 roku posłowie otrzymują wyższe wynagrodzenia. Uposażenie parlamentarzysty wynosi obecnie 13,9 tys. zł brutto, a dieta - 4,3 tys. zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o około 530 zł. Zmiany te wynikają z podniesienia tzw. kwoty bazowej w ustawie budżetowej.

Więcej na mieszkanie, biuro i hotele

Posłowie, którzy nie posiadają własnego mieszkania w Warszawie, mogą liczyć na wyższy ryczałt na wynajem lokum w stolicy. Od stycznia 2026 roku kwota ta wynosi 4,7 tys. zł miesięcznie, czyli o 200 zł więcej niż dotychczas. Decyzję w tej sprawie podjął szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

Podwyższony został również ryczałt na biura poselskie. Obecnie wynosi on 25 tys. zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 1,7 tys. zł względem 2023 roku i o 2,8 tys. zł w porównaniu z 2022 rokiem. Z tych środków posłowie opłacają m.in. czynsz, wynagrodzenia pracowników oraz koszty podróży służbowych.

Po latach bez zmian wzrosła także kwota rocznego ryczałtu na hotele dla posłów. Od stycznia 2026 roku wynosi ona 10 tys. zł, podczas gdy wcześniej było to 7,6 tys. zł.

Parlamentarzyści narzekają na zarobki

Mimo serii podwyżek, część parlamentarzystów uważa, że ich zarobki są nadal niewystarczające. Wskazują na rosnące koszty życia i obowiązki związane z pełnieniem funkcji publicznej.