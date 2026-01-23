Władysław Kosiniak-Kamysz stanowczo zareagował na kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta USA dotyczące zaangażowania sojuszników w NATO. Donald Trump stwierdził, że sojusznicy USA walczyli w Afganistanie, ale "trzymali się trochę z tyłu". Minister obrony narodowej podkreślił, że Polska jest sprawdzonym i wiarygodnym partnerem. "Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m.in. w misjach w Afganistanie i Iraku" - przypomniał szef MON.
- Donald Trump podał w wątpliwość zaangażowanie Europy w NATO i rolę sojuszników w Afganistanie.
- Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stanowczo odpowiedział na te słowa, przypominając o poświęceniu polskich żołnierzy.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w rozmowie z Fox News jeszcze przed wylotem z Davos wyraził wątpliwości co do sensu istnienia NATO. Zastanawiał się, czy Europa byłaby gotowa pomóc USA w sytuacji zagrożenia. Stwierdził, że sojusznicy USA podczas misji w Afganistanie nie byli do końca zaangażowani.
Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali trochę wojsk do Afganistanu... i tak zrobili, trzymali się trochę z tyłu, trochę poza linią frontu - powiedział Trump.