"Ta ofiara nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Artykuł 5 NATO został użyty tylko raz - na wniosek USA

Warto przypomnieć, że Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego został użyty raz w historii. Stało się to po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku.

Wówczas Europejczycy poszli z Amerykanami do Iraku i Afganistanu. Cytowany przez "The Times" Mark Sedwill, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii przyznaje, że to USA wzięły na siebie największy ciężar tamtych operacji.

Niektóre państwa nie były na pierwszej linii frontu, Amerykanie wzięli na siebie ciężar, ale na przykład Wielka Brytania i Dania miały wyższy wskaźnik ofiar niż Amerykanie. Byłem w Afganistanie, brałem udział w jednych z najzacieklejszych walk w najniebezpieczniejszych rejonach - powiedział, oceniając, że Trump "myli się całkowicie", lekceważąc rolę wojsk europejskich w tych kampaniach.

Przez prawie 20 lat w misji w Afganistanie brało udział ponad 33 tys. polskich żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej; poległo lub zmarło 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny, który był ratownikiem medycznym. W misji w Iraku, między 2003 a 2008 rokiem brało udział ponad 15 tys. polskich żołnierzy; zginęło 22 z nich.