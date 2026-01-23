Ośmiu oficerów Wojska Polskiego objęło w piątek nowe stanowiska dowódcze. Wśród nich jest m.in. generał brygady Jarosław Chojnacki, który został szefem sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, i generał brygady Mariusz Ochalski, który pokieruje Zarządem Inżynierii Wojskowej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył w piątek akty mianowania na nowe stanowiska ośmiu oficerom Wojska Polskiego, o czym resort obrony poinformował we wpisie na platformie X.

Jak czytamy, szef MON mianował m.in. nowego szefa sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych - został nim gen. bryg. Jarosław Chojnacki, który wcześniej m.in. sprawował stanowisko zastępcy szefa sztabu w DORSZ.

Zarząd Inżynierii Wojskowej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych obejmie zaś gen. bryg. Mariusz Ochalski, w przeszłości m.in. dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. Zastąpi on na stanowisku gen. Marka Wawrzyniaka.

Zmiany w jednostkach wojskowych

Gen. bryg. Dariusz Czekaj obejmie natomiast stanowisko zastępcy dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej; w zeszłym tygodniu nowym dowódcą tej dywizji został gen. bryg. Dariusz Lewandowski, wcześniej piastujący stanowisko zastępcy.

Płk Krzysztof Duda będzie dowodził 12. Brygadą Zmechanizowaną ze Szczecina; zastąpi on na stanowisku gen. bryg. Dariusza Czekaja. Na czele 20. Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach stanie płk Dariusz Dróżdż, który zastąpi gen. bryg. Tomasza Biedziaka.

Płk Krzysztof Rodak obejmie natomiast stanowisko powstającej obecnie w województwie świętokrzyskim 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, a płk Zenon Mroch stanie na czele 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Także 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach, gdzie stacjonują m.in. polskie myśliwce wielozadaniowe F-16, będzie miała nowego dowódcę - zostanie nim ppłk Łukasz Gradziński, wcześniej dowódca Grupy Działań Lotniczych w tej bazie.

"Kadry w wojsku mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. (...) Gratulujemy wszystkim mianowanym!" - podkreślono w komunikacie.

