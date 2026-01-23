Ośmiu oficerów Wojska Polskiego objęło w piątek nowe stanowiska dowódcze. Wśród nich jest m.in. generał brygady Jarosław Chojnacki, który został szefem sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, i generał brygady Mariusz Ochalski, który pokieruje Zarządem Inżynierii Wojskowej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył w piątek akty mianowania na nowe stanowiska ośmiu oficerom Wojska Polskiego, o czym resort obrony poinformował we wpisie na platformie X.
Jak czytamy, szef MON mianował m.in. nowego szefa sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych - został nim gen. bryg. Jarosław Chojnacki, który wcześniej m.in. sprawował stanowisko zastępcy szefa sztabu w DORSZ.
Zarząd Inżynierii Wojskowej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych obejmie zaś gen. bryg. Mariusz Ochalski, w przeszłości m.in. dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. Zastąpi on na stanowisku gen. Marka Wawrzyniaka.