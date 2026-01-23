Zmiany w jednostkach wojskowych

Gen. bryg. Dariusz Czekaj obejmie natomiast stanowisko zastępcy dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej; w zeszłym tygodniu nowym dowódcą tej dywizji został gen. bryg. Dariusz Lewandowski, wcześniej piastujący stanowisko zastępcy.

Płk Krzysztof Duda będzie dowodził 12. Brygadą Zmechanizowaną ze Szczecina; zastąpi on na stanowisku gen. bryg. Dariusza Czekaja. Na czele 20. Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach stanie płk Dariusz Dróżdż, który zastąpi gen. bryg. Tomasza Biedziaka.

Płk Krzysztof Rodak obejmie natomiast stanowisko powstającej obecnie w województwie świętokrzyskim 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, a płk Zenon Mroch stanie na czele 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Także 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach, gdzie stacjonują m.in. polskie myśliwce wielozadaniowe F-16, będzie miała nowego dowódcę - zostanie nim ppłk Łukasz Gradziński, wcześniej dowódca Grupy Działań Lotniczych w tej bazie.

"Kadry w wojsku mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. (...) Gratulujemy wszystkim mianowanym!" - podkreślono w komunikacie.