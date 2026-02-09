Czy Polska powinna wejść do Rady Pokoju? Czy cała koalicja rządowa poprze projekt ustawy ws. statusu osoby najbliższej? Jaki jest plan obozu władzy na obsadzanie wakatów w Trybunale Konstytucyjnym? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznika rządu Adama Szłapkę, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!
Jednym z tematów środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego ma być punkt dotyczący ewentualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa. Jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?
We wtorek zaczyna się czterodniowe posiedzenie Sejmu. Po fiasku ustawy w sprawie związków partnerskich rząd wraca z nową propozycją - ustawą o statusie osoby najbliższej. Ma to być rozwiązanie kompromisowe. Czy tym razem rząd zdoła przeprowadzić projekt przez parlament?
Rzecznika rządu zapytamy też o środowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym mają się pojawić się sprawy budzące polityczne emocje - od ewentualnego członkostwa Polski w Radzie Pokoju, po sprawę kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
W rozmowie zapytamy także o plan obozu władzy na obsadzanie wakatów w Trybunale Konstytucyjnym.
