Styczeń 2026 roku przyniósł rekordowe zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz w Polsce - donosi "Rzeczpospolita". Surowa zima i niskie temperatury sprawiły, że rachunki za prąd i gaz wzrosły o miliardy złotych w porównaniu z poprzednimi latami.

/ Shutterstock

W styczniu 2026 r. Polacy wydali na prąd i gaz 17,2 mld zł, czyli o 4,1 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Zużycie energii elektrycznej osiągnęło rekordowy poziom 17,5 TWh.

W styczniu 2026 roku Polacy zapłacili za prąd i gaz aż 17,2 miliarda złotych. To aż o 4,1 miliarda złotych więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Tak znaczący wzrost kosztów wynika przede wszystkim z wyjątkowo niskiej temperatury, która utrzymywała się przez większość miesiąca.

Historyczne zużycie prądu i gazu

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zużycie energii elektrycznej w styczniu 2026 roku wyniosło 17,5 terawatogodzin (TWh). Dla porównania, w styczniu 2024 roku było to 16,3 TWh, a rok później 15,5 TWh. Tak wysoki poziom zapotrzebowania na energię elektryczną nie był notowany w ostatnich latach.

Nie tylko zużycie prądu, ale także gazu osiągnęło w styczniu wysoki poziom. Dane Orlenu pokazują, że w skali kraju wyniosło ono około 2,88 miliarda metrów sześciennych, podczas gdy w styczniu 2025 roku było to 2,26 miliarda metrów sześciennych. Oznacza to wzrost aż o ponad 27 procent.

Zima przyczyną wzrostu kosztów

Eksperci podkreślają, że główną przyczyną wzrostu zużycia energii i gazu była wyjątkowo niska temperatura, która zmusiła gospodarstwa domowe i firmy do intensywniejszego ogrzewania.