Od wiosny pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie mogą spodziewać się istotnych zmian na jednym z kluczowych skrzyżowań w mieście. Magistrat zdecydował, że taksówki nie będą już mogły korzystać z buspasa prowadzącego na górę ronda Grunwaldzkiego od strony hotelu Forum. Nowe zasady mają poprawić płynność przejazdu autobusów miejskich i skrócić czas oczekiwania w korkach.

Informację o zmianach na rondzie Grunwaldzkim jako pierwsze podało Radio Kraków.

Do tej pory buspas na górze ronda był dostępny nie tylko dla autobusów, ale także dla taksówek i samochodów elektrycznych. W praktyce oznaczało to, że w godzinach szczytu - nawet na wydzielonych pasach - tworzyły się zatory, a autobusy traciły cenny czas.





Taksówki pojadą tunelem

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, taksówki będą musiały korzystać z tunelu pod rondem Grunwaldzkim, podobnie jak pozostałe samochody osobowe. Decyzja ta jest odpowiedzią na liczne skargi mieszkańców, którzy domagali się przywrócenia buspasom ich pierwotnej funkcji - szybkiego i sprawnego przejazdu dla komunikacji miejskiej.



Zmiany w organizacji ruchu zostaną wdrożone po zatwierdzeniu odpowiedniego projektu. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zajmie się wymalowaniem nowego oznakowania oraz ustawieniem zaktualizowanych znaków drogowych. Prace mają rozpocząć się wczesną wiosną, najprawdopodobniej w kwietniu.



Mieszkańcy Krakowa od dłuższego czasu wskazywali, że buspasy tracą sens, gdy korzysta z nich zbyt wiele pojazdów. Miały być przestrzenią wyłącznie dla komunikacji miejskiej, żeby ta mogła być bardziej efektywna.

Nowe zasady mają przywrócić buspasom ich pierwotną funkcję i poprawić komfort podróży komunikacją miejską. Czy zmiany rzeczywiście przyniosą oczekiwane efekty? Przekonamy się już wkrótce.