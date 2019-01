Trudne warunki na drogach niemal w całym kraju. Jazdę utrudniają opady śniegu i błoto pośniegowe.

Opady śniegu i śniegu z deszczem występują niemal w całym kraju / Andrzej Grygiel / PAP

Błoto pośniegowe utrudnia podróżowanie kierowcom szczególnie w Małopolsce, na Podlasiu, Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz w woj. łódzkim i opolskim.

Opady śniegu i śniegu z deszczem występują w całym kraju z wyjątkiem woj. lubelskiego i zachodniopomorskiego. Poza tym w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim należy się spodziewać utrudnień spowodowanych przez mżawkę.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że w piątkową noc wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami początkowo na Podkarpaciu i nad ranem nad morzem. We wschodniej, południowej i centralnej Polsce wystąpią opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, na pozostałym obszarze opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a nad morzem deszczu. W pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Ziemię Łódzką po wschód Dolnego Śląska i Opolszczyznę przejściowo możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu oraz w Sudetach i Karpatach od 6 cm do 10 cm. Temperatura minimalna od -7 st. na Podhalu, -6 st. na Podkarpaciu, do 0 st. w centrum i do 3 st. nad morzem.

Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni, w strefie nadmorskiej północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.