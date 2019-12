Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 12 w Struży-Kolonii w Lubelskiem. Zginął tam rowerzysta potrącony na skrzyżowaniu.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do zdarzenia doszło po godz. 16 na drodze krajowej nr 12 w Struży-Kolonii na odcinku Piaski-Chełm.

Wstępnych ustalenia policji wskazują, że mężczyzna przejeżdżał na rowerze przez skrzyżowanie i został potrącony przez co najmniej jeden samochód osobowy. Według relacji świadków w zdarzeniu brało udział też inne auto. Wskutek doznanych obrażeń mężczyzna zginął na miejscu.



Policja na czas oględzin, które prowadzi pod nadzorem prokuratora, zamknęła drogę i wytyczyła objazdy. Tworzą się duże korki.



Jak podał PAP dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Lubelskiem, jadąc w kierunku Lublina, z miejscowości Pełczyn trzeba skręcić na Trawniki. Stamtąd drogą wojewódzką nr 838 dojechać do Fajsławic na dk nr 17, która doprowadzi do S12 w miejscowości Piaski.