Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 37-letniej kobiety, która ponad miesiąc temu w bliźniaczej ciąży trafiła do szpitala. Straciła dzieci, a później jej stan pogorszył się. Wczoraj zmarła. W mediach społecznościowych rodzina opublikowała oświadczenie, w którym za śmierć 37-latki obarcza medyków.

Według bliskich, kiedy pani Agnieszka 21 grudnia trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, skarżyła się na bóle brzucha i wymioty. Dwa dni później obumarł jeden z płodów, ale nie rozwiązano ciąży. Rodzina twierdzi, że lekarze czekali na śmierć drugiego bliźniaka. Doszło do tego 6 dni później, a dopiero po kolejnych dwóch dniach ciążę usunięto.

Apelujemy o sprawiedliwość i zadośćuczynienie za śmierć naszej zmarłej żony, mamy, siostry i przyjaciółki. To kolejny dowód na to, że panujące rządy mają krew na rękach. Ponownie zginęła ciężarna, niewinna, młoda kobieta, matka i żona, osieracając trójkę dzieci, które nie doczekały się powrotu Mamy do domu. Chciała żyć, nikt nie spodziewał się takiej eskalacji spraw. Kto jest w tym momencie podmiotem karnym? Kto odpowiada za tę krzywdę? Szpital? Trybunał Konstytucyjny? Posłowie głosujący za Ustawą antyaborcyjną w Polsce? - to część apelu rodziny zamieszczonego w mediach społecznościowych.

Z jego treści wynika, że pani Agnieszka była w pierwszym trymestrze bliźniaczej ciąży. Po obumarciu obu płodów i usunięciu ciąży stan kobiety miał się pogarszać, trafiła na neurologię, a kilka dni temu została przetransportowana do szpitala w Blachowni.



Jak tłumaczy się szpital?

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie wydała oświadczenie w tej sprawie.



Po tym jak nastąpił zgon pierwszego dziecka (w dniu 23 grudnia 2021 roku) przyjęte zostało stanowisko wyczekujące, z uwagi na to, że była szansa, aby uratować drugie dziecko. Pomimo starań lekarzy doszło do obumarcia również drugiego płodu. Natychmiast podjęta została decyzja o zakończeniu ciąży. Lekarze rozpoczęli indukcję mechaniczną i farmakologiczną. Pomimo zastosowania wyżej wymienionych środków brak było odpowiedzi ze strony pacjentki pod postacią rozwierania się szyjki i skurczów macicy. W dniu 31.12.21 r. stało się możliwe wykonanie poronienia. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym - brzmi część oświadczenia. Dyrekcja szpitala podkreśla, że podczas hospitalizacji pani Agnieszki wykonano wiele procedur medycznych, które miały na celu pomoc pacjentce. Przeprowadzane były wielokrotne konsultacje lekarskie, w tym: hematologiczna, psychiatryczna, chirurgiczna, psychologiczna, gastroenterologiczna i neurologiczna.

Pacjentka przebywała również na Oddziale Neurologii naszego Szpitala, gdzie podjętych zostało szereg badań i konsultacji. W dniu 23.01.2022 r. nastąpiło nagłe pogorszenie jej stanu zdrowia (duszność, spadek saturacji). Pacjentkę zaintubowano. Wykonano szereg kolejnych badań, na podstawie których stwierdzono cechy zatorowości płucnej i zmiany zapalne. Wykonano wymaz w kierunku SARS-CoV-2 - wynik był pozytywny. Stan pacjentki cały czas pogarszał się. Lekarze podejmowali wszystkie możliwe działania, których celem było uratowanie pacjentki - oświadczyła dyrekcja szpitala.



Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła dziś śledztwo w sprawie narażenia pacjentki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia oraz w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety.

Jak powiedział RMF FM prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, śledztwo zostało wszczęte z urzędu po doniesieniach medialnych. Mąż pacjentki później złożył w prokuraturze pismo w tej sprawie, kierowane również do Rzecznika Praw Pacjenta. Śledczy będą badać cały proces leczenia 37-latki. Podczas ciąży była hospitalizowana w trzech placówkach: w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie oraz w Szpitalu w Blachowni.

Zlecona zostanie sekcja zwłok, a policja na polecenie prokuratury ma zabezpieczyć całą dokumentację medyczną dotyczącą pani Agnieszki.