​"Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej" - powiedział w środę szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zwrócił uwagę, że obowiązek został zawieszony, więc można go przywrócić. Podkreślił jednak, że obecnie dobrowolna służba cieszy się wysokim zainteresowaniem.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Paweł Supernak / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Szef MON jasno o obowiązkowej służbie wojskowej

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę podczas Forum Samorządowego w Zakopanem, że obecnie nie widzi potrzeby przywracania obowiązkowej służby wojskowej. Jak podkreślił, w Polsce funkcjonuje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.

Szef resortu obrony zwrócił uwagę, że liczba ochotników w naszym kraju jest obecnie większa, niż w wielu europejskich krajach rozważających lub prowadzących zasadniczą służbę wojskową.

W tym roku, jeśli zsumujemy wszystkie rodzaje przeszkolenia wojskowego kończące się przysięgą i wstąpieniem do Sił Zbrojnych RP - zarówno do służby zawodowej, WOT, jak i rezerwy - to jest około 54 tys. osób: 35 tys. w dobrowolnej służbie, 10 tys. terytorialsów i około 10 tys. uczestników programu "Wakacje z wojskiem" - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

Wzrost krajowej prdukcji amunicji

Szef MON mówił także o znaczącym wzroście krajowej produkcji amunicji.

W ciągu dwóch lat w MESKO (producent m.in. amunicji, należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - przyp. red.) zwiększono produkcję amunicji małego kalibru z 50 mln do 250 mln sztuk rocznie - podkreślił szef resortu obrony. Jego zdaniem ten wzrost to "ogromny skok".

Możliwości produkcji amunicji 155 mm mają wzrosnąć trzydziestokrotnie, dzięki ustawie o fabrykach amunicji - przypomniał wicepremier. Trzy zakłady, dofinansowane kwotą 3 mld zł, mają zapewnić Polsce samodzielność w produkcji tego kluczowego kalibru.

To pierwszy raz, kiedy Forum Samorządowe zorganizowane w Zakopanem poświęcone było tematom zrównoważonego rozwoju, gospodarki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a partnerem głównym - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.