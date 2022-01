W Kłobucku, koło Częstochowy, wiatr częściowo zerwał dach hali produkcyjnej - poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska. W całym województwie śląskim strażacy interweniowali dziś już ponad 100 razy.

/ Klobucka.pl / Materiały prasowe

Najwięcej interwencji było dotychczas w Częstochowie - 11 oraz w Kłobucku, Bielsku-Białej i Gliwicach - po 9. W związku z silnym wiatrem i zamieciami trudne są też warunki na drogach - jest ślisko, kierowcy skarżą się na słabą widoczność.

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało na poniedziałek ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi na terenie woj. śląskiego.

"To rzadkie i niebezpieczne zjawisko"

Cytat W poniedziałek nad Polską z północy na południe przechodzi burza śnieżna. Są wyładowania atmosferyczne i pada grad. To rzadkie i niebezpieczne zjawisko - powiedział synoptyk i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W poniedziałek w związku z bardzo głębokim niżem front atmosferyczny oddziela dwie masy powietrza, cieplejszą na południu i chłodniejsza na północy i na styku tych dwóch mas powietrza doszło do zjawisk, które zaobserwowano.

"Burze śnieżne są bardzo rzadkim zjawiskiem w Polsce, nie mniej jednak w tym mroku, to już kolejna burza. Wcześniej występowały one w piątek, choć nie z takim natężeniem. Były mniej spektakularne, towarzyszyło im mniej wyładowań, mniej gradu i nie doszły do Warszawy" - podkreślił Walijewski.