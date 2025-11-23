Jolanta Kwaśniewska została wybrana najlepszą pierwszą damą w historii III RP – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla portalu Wirtualna Polska. Żona prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zdeklasowała pozostałe pierwsze damy, zdobywając aż 55 procent wskazań.

Marta Nawrocka i Jolanta Kwaśniewska / Paweł Wodzyński, Dawid Wolski / East News

W badaniu, które zostało przeprowadzone na początku listopada przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, respondentów zapytano, kto - ich zdaniem - najlepiej pełnił rolę pierwszej damy Polski. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości: Jolanta Kwaśniewska, która była pierwszą damą w latach 1995-2005, cieszy się największym uznaniem wśród Polaków. Wskazało na nią 55 proc. badanych.

Na drugim miejscu uplasowała się obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka. Wskazało ją 18 procent ankietowanych. Co ciekawe, z innego badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że aż 54 procent respondentów pozytywnie ocenia jej działalność, a jedynie 15 procent wyraża opinię negatywną.

Podium zamyka śp. Maria Kaczyńska, która jako żona prezydenta Lecha Kaczyńskiego pełniła tę funkcję w latach 2005-2010. 12 procent badanych uznało ją za najlepszą pierwszą damę.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Agata Kornhauser-Duda (żona prezydenta Andrzeja Dudy, 2015-2025) z wynikiem 8 procent, Danuta Wałęsa (małżonka Lecha Wałęsy, prezydenta w latach 1990-1995) - 4 procent oraz Anna Komorowska (żona Bronisława Komorowskiego, prezydenta w latach 2010-2015) z poparciem 3 procent respondentów.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI na próbie 1050 osób w dniach 13-14 listopada 2025 roku.