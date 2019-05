"On jest oczywistym kandydatem prezydenckim, jeśli chodzi o konieczność odbudowania reputacji Polski, pozycji w Europie i na scenie światowej" – tak lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna opisuje Donalda Tuska w książce "Historia pokolenia", która właśnie się ukazała. "Donald nie robi sobie zdjęć z prezydentem USA, ale z nim negocjuje" – dodaje.

Dziś nakładem Wydawnictwa Poltext ukazała się książka "Historia pokolenia", wywiad-rzeka szefa Platformy Obywatelskiej z Cezarym Michalskim.

Jeśli wygramy wybory parlamentarne, powołamy rząd i przejmiemy polityczną inicjatywę, to decyzja Donalda Tuska o wejściu w kampanię prezydencką jako kandydata szerokiej koalicji demokratycznej jest najbardziej prawdopodobna - deklaruje Schetyna w książce. Jako prezydent nie będzie osłabiał pozycji Polski w Europie, bo sam przez wiele lat ją budował. Będzie na poziomie prezydenckim naturalnym liderem projektu wprowadzenia Polski z powrotem do centrum europejskiej polityki. Z nadwyżką, nowej energii, z mocnym uderzeniem - dodaje szef PO.



PO jest największą̨ siłą koalicji, a pozycja Donalda Tuska w Europie jest niekwestionowana. Jeśli złożymy w całość nasze siły i kompetencje, możemy nie tylko ustabilizować́ sytuację, ale mocno ruszyć́ do przodu - przekonuje Schetyna. Tak jak w Polsce zaczął się, marsz populizmu, bo brexit i Trump były później, tak samo w Polsce może się zacząć́ marsz w drugą stronę - dodaje.