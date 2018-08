​Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie trwa protest sadowników. Kilkaset osób chce ratunku przed bankructwem. Przedstawiciele protestujących z całej Polski weszli do siedziby rządu na spotkanie z jednym z wiceministrów rolnictwa.

Sadownicy protestują przed KPRM / Radek Pietruszka / PAP

Sadownicy domagają się, żeby rząd zareagował w sprawie skrajnie niskich cen skupu owoców.

Jak można jabłko przemysłowe dowozić do punktów skupu za 15 groszy? To samo było z wiśnią. Wiśnia przemysłowa kosztowała 35 groszy. Będziesz pan pracował za 35 groszy za kilogram? - mówi jeden z protestujących. To są ceny poniżej kosztów zbioru, nie mówiąc o kosztach produkcji - dodaje innych.

Sadownicy chcą, żeby rząd uruchomił pomoc finansową, żeby zrobił wszystko, by na nowo otworzyć dla naszych owoców rynek rosyjski. Chcą także, żeby władza zajęła się - jak mówią sadownicy - zmową cenową na polskim rynku producentów dżemu i innych przetworów, bo inaczej wkrótce nie będzie już polskich owoców.

Ceny malin spadają z roku na rok. W 2015 roku rekordowe 7,70 zł za kilogram. W zeszłym - 4,40 zł. Obecnie przetwórstwo oferuje maksymalnie 2 zł za kilogram malin.