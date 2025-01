Kilka tysięcy złotych kary będzie grozić za złamanie zakazu sprzedaży osobom niepełnoletnim woreczków z nikotyną oraz e-papierosów bez nikotyny. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, taki zapis znalazł się w projekcie nowej ustawy, którą w południe ma zająć się Rada Ministrów.

E-papierosy / Davor Puklavec/PIXSELL / PAP/PIXSELL

Co zmienią nowe przepisy?

Nowe przepisy zakładają, że woreczki z nikotyną będą musiały zniknąć z automatów samoobsługowych i innych miejsc, gdzie nie można sprawdzić wieku osoby kupującej.

Chodzi o podobny mechanizm, jak ten dotyczący sprzedaży alkoholu. Nawet jeżeli ktoś w automatycznej kasie będzie chciał zapłacić za taki produkt, obok będzie musiał być ktoś, kto zweryfikuje wiek kupującego - mówi RMF FM Główny Inspektor Sanitarny - doktor Paweł Grzesiowski.

Takie same zasady mają dotyczyć też e-papierosów bez nikotyny. To, jak szybko te przepisy będą przyjęte, zależy teraz przede wszystkim od parlamentarzystów: od posłów i senatorów. My chcemy, żeby były przyjęte jak najszybciej - zapowiadała w rozmowie z naszym dziennikarzem minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Ministerstwo Zdrowia pierwotnie zapowiadało, że nowe przepisy zaostrzające zasady sprzedaży saszetek z nikotyną i e-papierosów bez nikotyny będą przyjęte przez Radę Ministrów pod koniec 2024 roku. Jak wynika z informacji naszego dziennikarza, więcej czasu niż planowano zajęło ustalenie ostatecznego kształtu tych regulacji.

Zmiana dla dorosłych

Ważna zmiana dotyczy też dorosłych użytkowników produktów takich jak e-papierosy. W ustawie jest zakaz wprowadzania do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych, które posiadają aromat charakterystyczny, czyli konkretne odmiany smakowe.

Projekt nowych przepisów zakłada też m.in. zmianę definicji "palenia papierosów elektronicznych". To spowoduje, że używanie papierosów elektronicznych z płynem beznikotynowym (wydzielających parę niezawierającą nikotyny) będzie zakazane w miejscach publicznych, gdzie obecnie obowiązuje zakaz używania papierosów elektronicznych z płynem zawierającym nikotynę. Chodzi m.in. o szkoły i przedszkola, przystanki komunikacji publicznej i place zabaw.

Projekt Ministerstwa Zdrowia da prezesowi Biura do spraw Substancji Chemicznych prawo do żądania od producentów i importerów nowatorskich wyrobów tytoniowych przeprowadzenia dodatkowych badań. Dodaje też definicję "podgrzewanego wyrobu tytoniowego". Zmiana wynika z obowiązku wdrożenia unijnych przepisów.

Okres przejściowy dla sprzedawców

Nowe przepisy zakładają sześciomiesięczny okres przejściowy. Chodzi o to, by sprzedawcy mogli się przygotować do zmian. To oznacza, że zakazy mają szansę wejść w życie najwcześniej późnym latem albo jesienią.

W czasie dzisiejszych obrad rząd ma zająć się też przygotowanym przez resort finansów projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on objęcie podatkiem akcyzowym nowych kategorii wyrobów: wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy, urządzeń wielofunkcyjnych i części do nich, saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych.