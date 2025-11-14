Szymon Hołownia jest na krótkiej liście trzech kandydatów walczących o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców - ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Lider Polski 2050 dostanie także finansowe wsparcie swoich starań.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, Szymon Hołownia jest na krótkiej liście trzech kandydatów walczących o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców.

Lider Polski 2050 dostanie także finansowe wsparcie swoich starań. Mają to być realne pieniądze, żywa gotówka, którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłoży na finansowanie całej kampanii Szymona Hołowni, czyli na przykład pokrycie kosztów jego wyjazdów do Nowego Jorku, na spotkania w ONZ, ale także sfinansowanie wyjazdów np. do Azji i Afryki.

W krajach położonych na obu tych kontynentach problem z uchodźcami jest rzeczywiście największy.

To wszystko ma sprawić, że kandydatura lidera Polski 2050 nabierze jeszcze większych szans.

Jak usłyszeliśmy w MSZ, Szymon Hołownia jest traktowany jak polski przedstawiciel, który oficjalnie walczy o jedno z najważniejszych stanowisk na świecie, dlatego będzie miał pełne finansowanie.

Teraz może jeszcze korzystać z pieniędzy Kancelarii Sejmu, co oczywiście wywołuje pewne kontrowersje. Gdy w przyszłym tygodniu Hołownia marszałkiem już nie będzie, całość finansowania jego kampanii na wysokiego przedstawiciela ds. uchodźców weźmie na siebie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Czym zajmuje się Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców?

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców został powołany w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.



Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który, po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów, nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.