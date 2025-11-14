W trakcie oficjalnej premiery książki byłego prezesa hiszpańskiej federacji piłkarskiej, Luisa Rubialesa, doszło do niecodziennego incydentu. W Madrycie Rubiales został obrzucony jajkami przez zamaskowanego mężczyznę, który okazał się jego wujkiem. Mężczyzna stwierdził, że członek jego rodziny jest "niezrównoważoną osobą". Przypomnijmy, że Rubiales stracił posadę szefa hiszpańskiej federacji w atmosferze skandalu po pocałowaniu piłkarki.

Luis Rubiales został obrzucony jajkami przez swojego wujka / THOMAS COEX/AFP / East News

Podczas premiery książki "Matar a Rubiales" w Madrycie zamaskowany mężczyzna rzucił jajkami w Rubialesa i uciekł, ale został później zatrzymany.

Rubiales rozpoznał w sprawcy swojego wujka, którego określił jako osobę niezrównoważoną.

20 lutego 2025 roku Rubiales został skazany na grzywnę i zakaz zbliżania się do Jennifer Hermoso za napaść na tle seksualnym.

Afera z pocałunkiem po finale mistrzostw świata wywołała oburzenie, doprowadziła do dymisji Rubialesa i ogólnokrajowej debaty o seksizmie.

W książce "Matar a Rubiales" były prezes RFEF broni swoich działań i twierdzi, że padł ofiarą spisku z udziałem władz i szefów futbolu .

Zamieszanie podczas prezentacji

Premiera książki "Matar a Rubiales" ("Zabić Rubialesa") odbyła się w sali prasowej Espacio Eventize w Madrycie. W trakcie spotkania na sali pojawił się zamaskowany mężczyzna, który niespodziewanie zaczął rzucać jajkami w kierunku Rubialesa. W wyniku zamieszania sprawca zdołał uciec, zanim interweniowały służby porządkowe. Później został jednak zatrzymany.

To był mój wujek, który zawsze był awanturnikiem. Poznałem go, to on - powiedział Rubiales w wywiadzie dla Radia MARCA. Wszedł i rzucił jajkami we mnie, nie widziałem dokładnie, co trzyma w rękach. Kiedy go zobaczyłem, pomyślałem nawet, że ma przy sobie broń - dodał.

Stwierdził też, że jego wujek jest "niezrównoważoną osobą, która chyba się źle czuje".

Echa afery z pocałunkiem

Rubiales pozostaje postacią kontrowersyjną w hiszpańskim sporcie. 20 lutego 2025 roku został skazany przez sąd w Madrycie na prawie 11 tysięcy euro grzywny za napaść na tle seksualnym wobec piłkarki Jennifer Hermoso. Oprócz kary finansowej, Rubiales otrzymał zakaz zbliżania się do Hermoso na odległość 200 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią przez rok. Prokuratura domagała się dla niego nawet kary więzienia.



Sprawa pocałunku bez zgody zawodniczki po wygranych mistrzostwach świata wywołała falę oburzenia w Hiszpanii i za granicą. Doprowadziła do dymisji Rubialesa z funkcji prezesa Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej oraz ogólnokrajowej debaty na temat seksizmu w hiszpańskim społeczeństwie i kobiecej piłce nożnej.

O czym jest książka Rubialesa?

Książka "Matar a Rubiales" to opowieść byłego prezesa hiszpańskiej federacji piłkarskiej, który broni w niej swoich działań na rzecz rozwoju kobiecej piłki nożnej. Autor stanowczo potępia aferę wokół jego zachowania, która według niego była "największym spiskiem, jaki kiedykolwiek miał miejsce w hiszpańskim futbolu". Twierdzi, że w tę sprawę zamieszani byli m.in. rząd Hiszpanii, prezes FIFA Gianni Infantino oraz prezes LaLiga Javier Tebas.

Książka porusza także temat napięć rodzinnych wokół Luisa Rubialesa. Wcześniej inni członkowie jego rodziny, w tym Juan Rubiales, publicznie wchodzili z nim w konflikty, a nawet składali doniesienia do prokuratury antykorupcyjnej, zarzucając mu nieprawidłowości podczas kierowania federacją RFEF - informuje "Marca".