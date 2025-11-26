RMF FM w październiku 2025 utrzymało pozycję lidera w rankingu najczęściej cytowanych stacji radiowych w Polsce - wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów. W ubiegłym miesiącu inne redakcje powoływały się na nas prawie 3,2 tys. razy.

RMF FM najbardziej opiniotwórczą rozgłośnią radiową w październiku / RMF FM

RMF FM ponownie liderem wśród stacji radiowych w Polsce

W ubiegłym miesiącu poinformowaliśmy m.in. o zatrzymaniu przez policję posła Łukasza Mejzy , który jechał samochodem z prędkością ponad 200 km/h na drodze ekspresowej.

RMF FM najbardziej opiniotwórczą stacją radiową października / Instytut Monitorowania Mediów / Materiały prasowe

Drugie miejsce, z wynikiem prawie 2 tys. wzmianek, należy do Radia ZET.

Na trzecim miejscu plasuje się Polskie Radio Program I z wynikiem 457 cytowań.

Awans w rankingu ogólnym

Październikowy wynik - prawie 3,2 tys. wzmianek - zapewnił RMF FM czwarte miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów października (prasa, radio, telewizja, media internetowe). Oznacza to awans o jedną pozycję w stosunku do września.

W rankingu ogólnym RMF FM zajęło czwarte miejsce, awansując o jedną pozycję w górę w stosunku do września / Instytut Monitorowania Mediów / Materiały prasowe

W tym zestawieniu pierwszą lokatę zajęła Wirtualna Polska z wynikiem 4,8 tys. cytowań (awans o trzy miejsca w stosunku do wrześniowego rankingu). Drugie miejsce zajął Onet z wynikiem niemal 4,6 tys. wzmianek. Podium zamyka "Rzeczpospolita" z wynikiem niemal 3,9 tys. odniesień w innych mediach.