Czy posiadacze broni będą musieli przechodzić co 5 lat obowiązkowe badania? Business Insider informuje, że projekt Polski 2050 w tej sprawie zebrał blisko 21 tysięcy opinii. Okazuje się, że budzi emocje nie tylko wśród myśliwych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Konsultacje społeczne ws. projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak podaje Business Insider, wzięło w nich udział 20 900 osób, choć zwykle wypowiada się mniej niż 100. Najchętniej wypowiadały się osoby w wieku od 30 do 49 lat (71 proc.) i głównie mężczyźni (60 proc.).

Ponad 60 proc. uczestników konsultacji popiera pomysł posłów Polski 2050. Blisko 37 proc. jest zdecydowanie przeciw.

"Z analizy ankiet wynika, że protestują nie tylko myśliwi. Projekt dotknie też sportowców i strzelnice. Wiele osób zwraca uwagę, że bezpieczeństwo się nie poprawi, bo nie zależy od orzeczenia, ale to lekarze najwięcej zarobią" - pisze portal.

Jakie argumenty padają ze strony zwolenników nowych przepisów? "Wskazują, że projekt pomoże zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich grup społecznych, ograniczy mordowanie zwierząt i przypadkowe zabijanie ludzi, jest bardzo potrzebny i długo oczekiwany przez większość społeczeństwa, bo zwiększy bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową" - wylicza BI.

W połowie września tego roku klub Polski 2050 złożył projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Wprowadza on obowiązkowe badania okresowe dla posiadaczy broni. Zgodnie z projektem badania te (w przypadku osób do 70. roku życia - co 5 lat) miałyby obejmować myśliwych, posiadaczy broni sportowej i szkoleniowej.