Polska 2050 Szymona Hołowni straciła prawie połowę swojego poparcia – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej”. Na spadku notowań ruchu byłego kandydata na prezydenta zyskuje głównie Koalicja Obywatelska. Umacnia się także rządzące Prawo i Sprawiedliwość.

Szymon Hołownia. / Andrzej Grygiel / PAP

Wrzesień oznacza koniec wakacji nie tylko dla uczniów, ale i polityków. Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu sprawdzamy, jakie ugrupowanie cieszy się największym poparciem wyborców, a także kto stracił najwięcej na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Kto na wybory?

Większość Polaków wzięłaby udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. Taką chęć wyraziło łącznie ponad 56 proc. osób biorących udział w badaniu (40, 8 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 15,9 proc. "raczej tak").

O ponad 20 punktów procentowych mniejsza jest grupa respondentów, którzy nie zadeklarowali udziału w wyborach. To w sumie 34,6 proc. badanych. Co ciekawe, większa była grupa osób twierdzących, iż zdecydowanie nie wezmą udziału w głosowaniu (23 proc.), niż tych, którzy wybrali odpowiedź "raczej nie" (11,6 proc.).

8,8 proc. badanych stwierdziło, że nie wie lub trudno im coś powiedzieć w tym temacie.

/ Grafika RMF FM

Niezachwiany lider z dużą konkurencją

Oprócz kwestii samego, czynnego udziału wyborach, badacze zapytali respondentów także to, na kogo oddaliby swój głos. Niezachwianą pozycję lidera utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość, które cieszy się poparciem wynoszącym ponad 37 proc. Partia ta zanotowała wzrost w porównaniu z sondażem przeprowadzonym 7 lipca. Wówczas na ugrupowanie głos chciało oddać 33 proc. uczestników badania.

/ Grafika RMF FM

Słupki wzrosły również w przypadku Koalicji Obywatelskiej. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę poparcie tego ugrupowania wyniosłoby 25 proc. To skok o ponad 6 punktów procentowych w porównaniu z lipcowymi badaniami (18,6 proc.).

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę trzecią siłą w Sejmie byłaby Lewica z poparciem wynoszącym 9 proc. Ugrupowanie zanotowało wzrost w porównaniu z lipcem, kiedy otrzymało wynik równy 7,8 proc.

Wzrostem zaufania wyborców może cieszyć się także Konfederacja, na którą zagłosowałoby ponad 8 proc. respondentów, czyli o około 1 punkt procentowy więcej, niż w lipcu.

Wielcy przegrani

Wśród przegranych wrześniowego sondażu znajduje się przede wszystkim Polska 2050 Szymona Hołowni. Jeszcze w lipcu chęć głosowania na to ugrupowanie wyraziło 16,6 proc. badanych. W najnowszym sondażu procent ten wyniósł już 8,4. To spadek o ponad 8 punktów procentowych.

Porównanie najnowszego sondażu z badaniami wykonanymi w lipcu. / Grafika RMF FM

Mniej wyborców popiera także PSL-Koalicję Polską. W poprzednim sondażu chęć głosowania na tę formację wyraziło 6 proc. badanych, dziś jest to już 4,5 proc.

Co ciekawe, zmalał również procent osób niezdecydowanych. W najnowszym sondażu wynosi on 7,9 proc., a w lipcu było to 11 proc.

Lipcowy sondaż został zrealizowany w dniach 2-5.07 2021 roku techniką wywiadu telefonicznego CATI na losowej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.



Najnowsze, wrześniowe badania z kolei zrealizowano 31.08.2021 roku techniką wywiadu telefonicznego CATI na losowej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.