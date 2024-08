Dziś w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora generalnego Telewizji Polskiej Tomasza Syguta oraz dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego z Przemysławem Babiarzem. Strony doszły do porozumienia - komentator wraca do pracy.

Przemysław Babiarz / Paweł Wodzyński / East News

W wyniku przeprowadzonych rozmów, na wniosek dyrektora TVP Sport, Tomasz Sygut cofnął zawieszenie komentatora w relacjonowaniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Strony wspólnie ustaliły, że fundamentalną regułą obiektywizmu i etyki dziennikarskiej jest oddzielenie informacji od subiektywnego komentarza. Obowiązuje to każdego reportera, prezentera czy komentatora - informuje w oficjalnym komunikacie TVP.

Powrót Przemysława Babiarza do relacjonowania paryskich igrzysk nastąpi w najbliższy piątek przy okazji transmisji zawodów lekkoatletycznych - przekazano.

Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział w TVP Przemysław Babiarz, komentując otwarcie igrzysk olimpijskich w Paryżu. W trakcie imprezy zaprezentowano utwór "Imagine (Wyobraź sobie)" Johna Lennona.

TVP poinformowała wówczas o zawieszeniu Babiarza w obowiązkach służbowych. "Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich" - przekazała TVP w komunikacie.

Choć obrońcy dziennikarza uzasadniali, że Babiarz odwołał się do słów samego Lennona, który sam stwierdził, że przekaz "Imagine" nawiązuje do wizji komunizmu, krytycy komentatora zauważali, że nie powinien on zajmować się analizą polityczną i interpretacją tekstów kultury na publicznej antenie telewizji.

Zawieszenie Babiarza wywołało protesty w środowisku dziennikarskim, którego część domagała się cofnięcia decyzji zarządu TVP.