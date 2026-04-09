Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła obecność groźnych substancji chemicznych w łyżce kuchennej marki JUXIONG. Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o natychmiastowe zaprzestanie jego używania.

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wykryciu niebezpiecznych substancji chemicznych w jednym z przyborów kuchennych / Zdjęcie ilustracyjne

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wykryciu niebezpiecznych substancji chemicznych w jednym z przyborów kuchennych dostępnych na polskim rynku. Chodzi o produkt o nazwie Noodle Scoop marki JUXIONG (nr artykułu: C153008, EAN: 2 020242 210836), pochodzący z Chin.

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością. / GIS /

Podczas kontroli stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z przyboru do żywności. Są to substancje, które nie powinny mieć kontaktu z produktami spożywczymi, ponieważ mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Zalecenia dla osób, które kupiły łyżkę

W związku z wykryciem nieprawidłowości, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania wyjaśniające. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania łyżki produktu do kontaktu z żywnością.