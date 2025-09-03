Dziesięciu prokuratorów odwołanych z delegacji do Prokuratury Krajowej do macierzystych jednostek. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, taką decyzję podpisał prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Decyzję podpisał Dariusz Korneluk / Wojciech Olkusnik / East News

Chodzi głównie o prokuratorów z prokuratur regionalnych. Dwóch z Warszawy, a także po jednym z Krakowa, Gdańska, Łodzi, Katowic i Białegostoku. Trzy osoby wrócą natomiast do prokuratur okręgowych: Warszawa-Praga, Gdańsk i Radom. Mowa przede wszystkim o ludziach kierowanych na najwyższy szczebel za czasów rządców PiS.

Procedurę odwoływania z delegacji rozpoczął poprzedni minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ponad półtora roku temu wydał decyzję dotyczącą 144 osób - jednak głównie z prokuratur rejonowych i okręgowych.



Oficjalnie powodem odwołań są potrzeby kadrowe prokuratury. W kilku przypadkach - jak usłyszał reporter RMF FM - wnioski składali szefowie macierzystych prokuratur, którym chodzić miało o wzmocnienie składów osobowych ich jednostek. Część prokuratorów utrzymuje natomiast, że to dalszy ciąg czyszczenia prokuratury z ludzi wciąż lojalnych wobec środowiska skupionego wokół Zbigniewa Ziobry.