Waldemar Żurek - obecny minister sprawiedliwości, prokurator generalny i jeden z najostrzejszych krytyków "dobrej zmiany" w sądownictwie - po hejcie, jaki na niego spłynął, utajnił informacje na temat swojego majątku. Politycy prawicy rozpuszczali plotki o "20 mieszkaniach Żurka", choć w rzeczywistości nie ma on ani jednego. Posiada za to cztery domy, hektary ziemi i planuje budowę kolejnego domu nad Bałtykiem. Jego majątek - według najnowszych ustaleń Wirtualnej Polski - może być wart nawet 3 mln zł.

Waldemar Żurek / Marcin Bielecki / PAP

Waldemar Żurek od lat jest celem ataków ze strony hejterów i prawicowców. Po tym, jak ujawniał kulisy działań poprzedniego resortu sprawiedliwości, stał się wrogiem numer jeden ekipy Zbigniewa Ziobry. Były członek KRS musiał zmierzyć się z kontrolami CBA, dyscyplinarkami i medialnym hejtem. Gdy w 2017 roku tabloidy podały informację o jego 21 nieruchomościach, złośliwi przekręcili dane, zmieniając liczbę działek na fałszywe "20 mieszkań". Jarosław Kaczyński sugerował m.in., że nowy minister "ma 20 nieruchomości".

Dziś jego oświadczenia majątkowe są utajnione ze względu na bezpieczeństwo - Żurek miał otrzymywać pogróżki, również te dotyczące życia.

"Majątek funkcjonariuszy publicznych podlega ochronie, zwłaszcza gdy istnieją uzasadnione obawy o ich bezpieczeństwo i rodzin" - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości.

Majątek Waldemara Żurka. Co naprawdę posiada minister sprawiedliwości?

Na podstawie ksiąg wieczystych dziennikarze WP odtworzyli majątek ministra, na który składają się:

Dom w podkrakowskiej gminie - 110 m kw. na działce 2800 m kw., wycena: ok. 700 tys. zł

- 110 m kw. na działce 2800 m kw., wycena: ok. 700 tys. zł Dom w budowie pod Krakowem - 200 m kw., stan surowy zamknięty, wartość: 650 tys. zł

- 200 m kw., stan surowy zamknięty, wartość: 650 tys. zł Dom w Bieszczadach - drewniany domek na działce 553 m kw., wycena: 580 tys. zł

- drewniany domek na działce 553 m kw., wycena: 580 tys. zł Domek nad Bałtykiem - 100 m kw., 3,5 km od morza, wycena: 500 tys. zł

- 100 m kw., 3,5 km od morza, wycena: 500 tys. zł Grunty i lasy rozsiane po całej Polsce - od Podkarpacia po Pomorze

Majątek Waldemara Żurka to - według ustaleń WP - kilkanaście nieruchomości o łącznej powierzchni 13,5 ha, cztery domy, w tym dwa z funkcją letniskową, a jeden w stanie surowym zamkniętym i wymagający wykończenia. Do tego na jednej z działek ma powstać kolejny dom. Majątek zgromadzony przez ministra szacowany jest na ok. 3 mln zł.

Sprytny inwestor, a nie "kolekcjoner mieszkań"

Waldemar Żurek sam przyznaje, że od lat inwestował w ziemię jako "najbezpieczniejszą lokatę kapitału".

Od zawsze uważałem, że inwestowanie w nieruchomości jest przejrzyste i bezpieczne. Nie grałem na giełdzie tak jak jeden minister sprawiedliwości, który mówił, że tak dorobił się swojego majątku [chodzi o Zbigniewa Ziobrę - red.]. Przyznam, że kupowałem działki, które były tanie, więc wszystkie moje działki są pewnie mniej warte niż jedno mieszkanie dobrozmianowego sędziego w dużym mieście - mówił w wywiadzie dla OKO.press.

Część działek minister sprzedał w ostatnich latach. Chodzi o:

6,8 ha pod Sieradzem za 220 tys. zł,

0,8 ha pod Przemyślem za 70 tys. zł,

działkę w Prusach pod Krakowem za 250 tys. zł.

Po podziale majątku z pierwszą żoną część nieruchomości zmieniła właściciela, a część polityk przekazał obecnej żonie.

Wbrew powielanym w sieci kłamstwom Waldemar Żurek nie jest "właścicielem 20 mieszkań", lecz raczej sprytnym inwestorem w nieruchomości.