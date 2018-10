Według meteorologów, dzień Wszystkich Świętych ma być bardzo ciepły z temperaturą do 21 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie jednak nieco chłodniej.

Dzisiaj zapowiada się ciepły i słoneczny dzień. Temperatura wyniesie od 12 stopni Celsjusza w woj. zachodniopomorskim do 18 st. C w woj. podkarpackim. Na terenie prawie całego kraju przewidywane jest niewielkie zachmurzenie.

Prognoza pogody na środę / INTERIA.PL

W czwartek ma być jeszcze cieplej: od 15 st. C w woj. zachodniopomorskim do 21. st. C na Podkarpaciu. We wszystkich województwach może pojawić się małe zachmurzenie.



Prognoza pogody na czwartek / INTERIA.PL

Piątek zapowiada się równie ciepły. Termometry pokażą od 14 st. C w woj: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim do 20 st. C na Podkarpaciu, w woj. świętokrzyskim i w Małopolsce.



Prognoza pogody na piątek / INTERIA.PL

Sobota ma być już chłodniejsza: od 11 do 14 st. C.



