Synoptycy prognozują, że ten weekend będzie pochmurny. Lokalnie mogą wystąpić opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w niedzielę - również śniegu. W porównaniu do dni poprzednich, możemy spodziewać się nieznacznego ocieplenia.





Jak podaje IMGW, Polska wschodnia jest na skraju wyżu znad Kazachstanu, natomiast na zachodzie kraju zaznaczy się płytki ośrodek niżowy znad kanału La Manche, a na południu płytki niż znad wschodnich Alp. Na południu Polski zaznaczy się wpływ układu frontów atmosferycznych.

W sobotę ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na południu i na południowym wschodzie oraz w centrum okresami słabe opady deszczu. Na północy kraju opady mżawki, w części północno-wschodniej początkowo marznącej powodującej gołoledź. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przed południem miejscami może wystąpić mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 2 stopni C. w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, około 4 stopnie w centrum, do 7 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, tylko na Pogórzu Karpackim okresami umiarkowany i porywisty, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę / INTERIA.PL

W niedzielę prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i zachodzie. Na północy, wschodzie i w centrum kraju okresami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w części północno-wschodniej także śniegu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność lokalnie do 200 m.

Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 4 stopni w centrum, do 7 stopni na południu. Wiatr słaby, zmienny, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, północno-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL

