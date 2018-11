Kilkanaście samochodów zderzyło się pod Olsztynem na trasie S51. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Ranne zostały co najmniej dwie osoby - informuje straż pożarna. Do karambolu doszło między Olsztynem a Olsztynkiem na wysokości miejscowości Miodówko.

W sumie w kilku zdarzeniach wzięło udział kilkanaście samochodów - twierdzą policjanci. Większość - jak oceniają - to kolizje, ale jest również wypadek. Pasażerka jednego z rozbitych aut ma złamaną rękę. Została przez służby medyczne zabrana do szpitala



Policja ostrzega kierowców, którzy dojeżdżają do miejsca karambolu, żeby zachowali ostrożność. Na drodze jest ślisko z powodu padającego marznącego deszczu.



Rano do groźnego wypadku doszło również na autostradzie A2 w Wielkopolsce w rejonie Wrześni. Bus wjechał tam w tył ciężarówki. Zginęła jedna osoba. Zdjęcie z wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.



Busem jechały dwie osoby. Ofiara wypadku to jego kierowca. Autostrada w stronę Warszawy była w sobotę rano zablokowana. Policja kierowała na objazdy.

W sobotę ostrzeżenia przed gołoledzią

W sobotę synoptycy ostrzegają przed gołoledzią nie tylko w woj. warmińsko-mazurskim, ale też na Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu.



Dziś na południu i na południowym wschodzie oraz w centrum Polski słabe opady deszczu. Na północy opady mżawki, w części północno-wschodniej początkowo marznącej powodującej gołoledź. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.



Termometry w ciągu dnia pokażą od 0 st. na Suwalszczyźnie, około 4 st. w centrum do 8 st. na południowym zachodzie. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.



W nocy zachmurzenie przeważnie duże. W południowej połowie kraju i na zachodzie opady deszczu. Na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie również opady marznące, powodujące gołoledź. Wysoko w górach opady śniegu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -1 st. na Podlasiu, 1 st. w centrum do 4 st. na południowym wschodzie.



