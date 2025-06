Za 50 dni (7-12 sierpnia) oczy świata znów skierowane będą na Janów Podlaski, który po raz kolejny będzie gospodarzem najważniejszej w Polsce imprezy hodowlanej i promocyjnej poświęconej koniom czystej krwi arabskiej. Dni Konia Arabskiego - wyjątkowe wydarzenie, które co roku gromadzi miłośników, hodowców i pasjonatów tych szlachetnych zwierząt, na który złożą się 47. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i 56. aukcja Pride of Poland. Pokaz Narodowy poprzedzi wydarzenie z cyklu Emirates Arabian Horse Global Cup, które do Polski zawita po raz pierwszy.

Pride of Poland 2025 (Zdjęcie ilustracyjne) / Organizatorzy aukcji Pride of Poland / Materiały prasowe

"Narodziny gwiazdy" po janowsku

Podczas wiosennych przeglądów w stadninach państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce komisja złożona z przedstawicieli stadnin i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wybrała 13 klaczy na aukcję Pride of Poland i 25 koni (klaczy i ogierów) na aukcję Summer Sale. Gwarancją sukcesu głównej janowskiej aukcji mają być arabskie gwiazdy polskich stadnin, które przyciągną uwagę i zainteresowanie kupców. W tym roku postawiono głównie na klacze młode, o dużym potencjale pokazowym.

Największą gwiazdą tegorocznej aukcji jest zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych - ADELITA z Janowa Podlaskiego, dziesięcioletnia córka klaczy Altamira i wybitnego katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab, Platynowego Czempiona Świata. Najlepszy koń ubiegłorocznego Narodowego Pokazu Koni w Janowie Podlaskim.

Adelita / Stuart Vesty /

Wspomagać ją będzie trzyletnia WENCEDORA, również z Janowa Podlaskiego, po urugwajskim ogierze Haash OSB, prawnuczka legendarnego michałowskiego ogiera Ekstern. Ta klacz, która podbijała serca sędziów na pokazach krajowych i międzynarodowych, to m.in. Czempionka Polski Klaczy Rocznych.

Wencedora / Stuart Vesty /

Stadnina Koni Michałów zaproponowała fantastyczne i doskonale znane klacze PARANTELLA, kolejną córkę katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab, i EL MEDIDA, córkę wyhodowanego w Michałowie ogiera Morion. Morion to nie tylko syn ogiera Kahil Al Shaqab, lecz również Czempion Świata Ogierów Młodszych i Narodowy Czempion Polski Ogierów Starszych.

Parantella / Stuart Vesty /

El Medida / Stuart Vesty /

Pełna alfabetyczna lista koni aukcyjnych ze stadnin państwowych, zgłoszonych na aukcje Pride of Poland i Summer Sale

Stadnina Koni Janów Podlaski :

ADELITA (Kahil Al Shaqab - Altamira / Ekstern) - gwiazda aukcji

AL NARCISO (Erantis - Amorena / Pogrom)

BELLA FLORA (Haash OSB - Bellisa / Poganin)

BRODIA (Erantis - Belinda / Kahil Al Shaqab)

CENDOZA (EKS Alihandro - Cedora / Kahil Al Shaqab)

EDIANA (EKS Alihandro - Eduarda / Pogrom)

EL FADA (Ekstern - El Fatha / Entyk)

EL GONNA (EKS Alihandro - Entega / Ekstern)

EL TIEMPA (Morion - Encarina / Ascot DD)

ELVIRE (Picasso di Mar - Eubena / Ascot DD)

ERITREA (Emerald J - Elpada / Da Vinci FM)

EULAKIA (Invictus - Endorfina / Alert)

PATINA (Pomian - Patria / Eden C)

PAYAL (Al Ayal AA - Pataria / Kahil Al Shaqab

SLOVENIA (EKS Alihandro - Serbia / Vitorio TO)

WENCEDORA (Haash OSB - Wiga / Om El Bellissimo) - gwiazda aukcji

Stadnina Koni Michałów :

DANIELA (Erantis - Dianora / Vitorio TO)EDICOLA (Shams Sharav AA - Emiliara / Kahil Al Shaqab)

EL MEDIDA (Morion - El Medara / Shanghai E.A.) - gwiazda aukcji

ELAKSA (Shanghai E.A. - Elara / Gazal Al Shaqab)

ELEA-VELIA (Ferrum - El Esmera / Sahm Al Arab)

ESPADERA (Złoty Medal - Espadrilla / Monogramm)

ESPARELLA (Muranas Jassehr - Esmeraldia / QR Marc)

FERRMARIA (El Omari - Fermata / Poganin)

GRENETTA (Empire - Goltra / Alert)

KALDERA (Ekstern - Karola / QR Marc)

LILIANNA (Emerald J - Lawinia / Ekstern)

PARANTELLA (Kahil Al Shaqab - Palanga / Ekstern) - gwiazda aukcji

PORTO RICO (Złoty Medal - Parmania / Kahil Al Shaqab)

PUSTYNNA LILIA (Złoty Medal - Pustynna Kalia / Esparto)

WILDAROSA (Morion - Wildana / Ganges)

WKRAZA (Albedo - Wkra / Gazal Al Shaqab)

ZŁOTA MYŚL (Equator - Złota Bulla / Kahil Al Shaqab)

Stadnina Koni Białka :

CAMENA (Equator - Campania / Psytadel)

CZATA (Magic Magnifique - Cirlita / Eryks)

PELIFA (Lawrence El Gazal - Peresta / Piaff)

PERLESA (Kanz Albidayer - Peresta / Piaff)

Pride of Poland 2025 Organizatorzy aukcji Pride of Poland / Materiały prasowe

Tegoroczna oferta stadnin państwowych nie jest tak liczna, jak w latach ubiegłych. Jak podkreślają organizatorzy, rynek jest trudny i wymagający. Odbudowa zaufania do polskich stadnin nie nastąpi błyskawicznie, czego potwierdzeniem była ubiegłoroczna impreza w Janowie. Przy wyborze koni skupiono się przede wszystkim na aktualnych potrzebach rodzimych stadnin i na analizie oczekiwań rynku. Starannie wybrane klacze w ofercie Pride of Poland mają wzbudzić żywiołową reakcję tych klientów, którzy pojawią się w Janowie. Pełna wspólna oferta, złożona zarówno z koni ze Stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz ze stadnin prywatnych, tworząca listy na niedzielną Aukcję Pride of Poland oraz poniedziałkową Summer Sale, zostanie ogłoszona wkrótce.

3xP - pasja, prestiż i potęga polskiej hodowli

Pod koniec maja zakończyła się sesja zdjęciowa koni z oferty do katalogu aukcyjnego, obecnie trwa sesja filmowa. Każdy z koni oferowany na sprzedaż, promowany jest fantastycznymi zdjęciami, wykonanymi przez jednego z najlepszych fotografów branżowych na świecie, Amerykanina Stuarta Vesty’ego, oraz wyjątkowymi, klimatycznymi filmami, realizowanymi z niebywałym talentem i wyczuciem, przez Martę i Rafała Dryżałowskich.

Przyciągniecie uwagi potencjalnych klientów, zwrócenie oczu hodowców i właścicieli koni arabskich z całego świata na Polskę i polskie konie, odbudowa zaufania, marki i przekonania, że tylko w Polsce można kupić prawdziwe perły wystawowe i hodowlane to priorytetowe, trudne, ale i wielopłaszczyznowe wyzwania, z którymi mierzą się organizatorzy Dni Konia Arabskiego.

Nowość w Janowie, czyli Emirates Arabian Horse Global Cup

W czwartek poprzedzający Dni Konia Arabskiego, 7 sierpnia, odbędzie się pokaz w ramach Emirates Arabian Horse Global Cup. To międzynarodowe wydarzenie wymyślone i finansowane przez Stowarzyszenie Konia Arabskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dedykowane hodowcom i stadninom, którym rodzi się do 15 źrebiąt rocznie. Liczymy na to, że Emirates Cup, w którym przewidziane są nagrody pieniężne dla wystawców, przyciągnie jeszcze więcej hodowców i miłośników koni arabskich, również z zagranicy, w tym hodowców, którzy wcześniej nie pokazywali swoich koni na imprezach hodowlanych. To wydarzenie organizowane we współpracy z partnerami z Emiratów ma pozytywnie wpłynąć na branżę hodowli koni arabskich, pobudzając i uaktywniając rynek.

