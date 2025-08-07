Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, powołał dwóch zastępców szefa BBN – generałów rezerwy Andrzeja Kowalskiego i Mirosława Brysia. Nowym szefem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi został gen. Adam Rzeczkowski.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki oficjalnie powołał członków swojej nowej kancelarii, w tym Sławomira Cenckiewicza na stanowisko szefa BBN. Po południu Cenckiewicz przejął obowiązki od swojego poprzednika, gen. Dariusza Łukowskiego. Jak poinformowano na profilu BBN na platformie X, prezydent na wniosek nowego szefa Biura powołał dwóch jego zastępców - gen. Andrzeja Kowalskiego i gen. Mirosława Brysia.

Generał Andrzej Kowalski – doświadczenie w służbach specjalnych

Gen. Andrzej Kowalski to oficer z wieloletnim doświadczeniem w służbach specjalnych. W latach 2015-2020 kierował Służbą Wywiadu Wojskowego, wcześniej służył w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędzie Ochrony Państwa. Uczestniczył w likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, a w 2007 roku pełnił obowiązki szefa SKW.

W 2023 roku wszedł w skład komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP, której przewodniczącym był Sławomir Cenckiewicz. Komisja została odwołana przez nowy Sejm pod koniec 2023 roku.

Generał Mirosław Bryś – doświadczenie w rekrutacji i wojskach terytorialnych

Drugim zastępcą szefa BBN został gen. rezerwy Mirosław Bryś, który odpowiadał za rekrutację do Wojska Polskiego za rządów Mariusza Błaszczaka w MON. Wcześniej dowodził 4. Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz służył w 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. W 2024 roku został odwołany ze stanowiska szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, a latem tego samego roku odszedł z armii.

Obaj generałowie znaleźli się w komitecie poparcia Karola Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi.

Nowy szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

Stanowisko szefa Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi objął gen. Adam Rzeczkowski, oficer związany przez większość kariery z Marynarką Wojenną. Dowodził okrętami w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, służył w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum, a także w Centrum Operacyjnym MON. W 2022 roku współpracował z amerykańskimi wojskowymi w Jasionce, a ostatnio był zastępcą dowódcy Eurokorpusu.

Dotychczasowymi zastępcami szefa BBN byli Mieszko Pawlak oraz gen. Mirosław Wiklik, a szefem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi - wiceadmirał Jarosław Wypijewski.