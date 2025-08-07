Generał Andrzej Kowalski – doświadczenie w służbach specjalnych

Gen. Andrzej Kowalski to oficer z wieloletnim doświadczeniem w służbach specjalnych. W latach 2015-2020 kierował Służbą Wywiadu Wojskowego, wcześniej służył w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędzie Ochrony Państwa. Uczestniczył w likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, a w 2007 roku pełnił obowiązki szefa SKW.

W 2023 roku wszedł w skład komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP, której przewodniczącym był Sławomir Cenckiewicz. Komisja została odwołana przez nowy Sejm pod koniec 2023 roku.

Generał Mirosław Bryś – doświadczenie w rekrutacji i wojskach terytorialnych

Drugim zastępcą szefa BBN został gen. rezerwy Mirosław Bryś, który odpowiadał za rekrutację do Wojska Polskiego za rządów Mariusza Błaszczaka w MON. Wcześniej dowodził 4. Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz służył w 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. W 2024 roku został odwołany ze stanowiska szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, a latem tego samego roku odszedł z armii.

Obaj generałowie znaleźli się w komitecie poparcia Karola Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi.

Nowy szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

Stanowisko szefa Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi objął gen. Adam Rzeczkowski, oficer związany przez większość kariery z Marynarką Wojenną. Dowodził okrętami w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, służył w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum, a także w Centrum Operacyjnym MON. W 2022 roku współpracował z amerykańskimi wojskowymi w Jasionce, a ostatnio był zastępcą dowódcy Eurokorpusu.

Dotychczasowymi zastępcami szefa BBN byli Mieszko Pawlak oraz gen. Mirosław Wiklik, a szefem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi - wiceadmirał Jarosław Wypijewski.



