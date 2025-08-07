Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, powołał dwóch zastępców szefa BBN – generałów rezerwy Andrzeja Kowalskiego i Mirosława Brysia. Nowym szefem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi został gen. Adam Rzeczkowski.
W czwartek prezydent Karol Nawrocki oficjalnie powołał członków swojej nowej kancelarii, w tym Sławomira Cenckiewicza na stanowisko szefa BBN. Po południu Cenckiewicz przejął obowiązki od swojego poprzednika, gen. Dariusza Łukowskiego. Jak poinformowano na profilu BBN na platformie X, prezydent na wniosek nowego szefa Biura powołał dwóch jego zastępców - gen. Andrzeja Kowalskiego i gen. Mirosława Brysia.