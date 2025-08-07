19-latek przejeżdżający na hulajnodze elektrycznej przez przejście dla pieszych, mając na uszach słuchawki, zderzył się z tramwajem. Uderzył tak mocno, że w tramwaju rozbiła się przednia szyba. Do zdarzenia, które cudem nie zakończyło się tragedią, doszło w Szczecinie w Zachodniopomorskiem w środę. Miasto upubliczniło nagranie ku przestrodze.

/ Miasto Szczecin /

Motorniczy zareagował w ostatniej chwili

W środę Szczecinie przy ul. Sikorskiego - na wysokości Wydziału Elektrycznego ZUT - po południu doszło do niebezpiecznego incydentu.

Jak poinformował magistrat, tramwaj linii nr 10 zderzył się z chłopakiem przejeżdżającym przez przejście dla pieszych na hulajnodze elektrycznej. Okazało się, że młody człowiek miał w uszach słuchawki.

"Kierujący hulajnogą 19-latek miał dużo szczęścia - wyszedł z tego cało, co w dużej mierze zawdzięcza motorniczemu, który szybko wyhamował. O dziwo bardziej ucierpiał tramwaj (zniszczona przednia szyba i zderzak). Naprawa przekroczy z pewnością 10 tys. zł. Tramwaje Szczecińskie zamierzają wystąpić do sprawcy zdarzenia o zwrot poniesionych kosztów" - poinformował Urząd Miasta Szczecin.

"Na filmie tego dobrze nie widać, ale młodzieniec podróżował ze słuchawkami na uszach, prawdopodobnie dlatego nie zareagował na jadący tramwaj, mimo że motorniczy próbował ostrzec go dzwonkiem"- powiadomił Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.

Wideo youtube

Jeździsz hulajnogą? O tym musisz pamiętać

Jak informuje policja, przepisy prawa o ruchu drogowym jasno wskazują zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej. Niedopuszczalnym jest, aby na drodze publicznej korzystały z niej dzieci poniżej 10 roku życia, nawet pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania takim środkiem transportu przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane jest posiadanie takich samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Na hulajnodze elektrycznej nie może jechać więcej niż jedna osoba. Poruszający się hulajnogą powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych. Jazda po chodnikach jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej ani drogi z ograniczeniem do 30 km/h.

Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych na hulajnodze elektrycznej jest zabronione. Należy zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez przejście. Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na drodze wynosi 20km/h. Przekraczanie tej prędkości jest niebezpieczne i niezgodne z przepisami. Podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest korzystanie z telefonu. Nie powinno się także mieć słuchawek na uszach.