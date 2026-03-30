​Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się w niedzielę z przedstawicielami Polonii w Dallas. Podziękował im za promowanie Polski za granicą, podkreślając, że są ambasadorami naszego kraju. "Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska" - mówił prezydent.

W niedzielę Karol Nawrocki uczestniczył we mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas, a następnie spotkał się z lokalną Polonią, wręczając odznaczenia państwowe. Był to ostatni punkt jego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent podkreślił, że polska wspólnota narodowa opiera się na wartościach, języku oraz wspólnym przeżywaniu przeszłości i wspólnych marzeniach o przyszłości. Dziękował Polonii za "niesienie Polski w sercu i duszy".

Nawrocki zwrócił uwagę na znaczenie współpracy Polski i USA, wskazując, że wolność jest fundamentem obu państw. Dusza i atmosfera samego Teksasu jest podobna do naszej wspaniałej ojczyzny. Z jednej strony przywiązanie do wartości tradycyjnych, do historii, a z drugiej strony, czego Teksas jest najlepszym dowodem, otwartość na wyzwania XXI wieku - zaznaczył.