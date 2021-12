Macie prawo domagać się od całej reszty Rzeczypospolitej, aby oddała hołd powstańcom wielkopolskim i powstaniu wielkopolskiemu - powiedział w poniedziałek w Poznaniu prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości 103. rocznicy wybuchu zwycięskiego zrywu.

Andrzej Duda / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W tym roku po raz pierwszy obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Został on ustanowiony specjalną ustawą, której inicjatywa powstała na tej ziemi, w Wielkopolsce, w Poznaniu, jako inicjatywa społeczna, oddolna - mówił prezydent.



Można powiedzieć, że jest to tu od pokoleń przyjęte, że ważne idee rodzą się, tak po prostu, w zaciszu domowej rozmowy, przyjacielskiego spotkania, gdzie rozmawia się o ważnych sprawach, bo polskie sprawy zawsze były sercu Wielkopolan i sercu Wielkopolski - dodał.



Duda powiedział także, że cieszy się z tego powodu, że "w Wielkopolsce i Poznaniu czczenie pamięci powstańców wielkopolskich i powstania wielkopolskiego uważacie za swój obowiązek".



Jako prezydent Rzeczypospolitej powiem, że macie prawo domagać się od całej reszty Rzeczypospolitej, by ten hołd powstańcom wielkopolskim i powstaniu wielkopolskiemu, jako wielkiej idei, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do odrodzenia się wolnej Polski, to wydarzenie czciła jako jedno z najważniejszych, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości ponad sto lat temu - wskazał.

"W Wielkopolsce ludzie mieli pragmatyczne podejście"

Prezydent przypomniał także, że początkowo powstanie było społecznym zrywem. Bardzo szybko przerodził się w formę zinstytucjonalizowaną, bo szybko stał się powstaniem, które miało swoje władze i dowództwo. Z szybkiej wymiany ognia, która toczyła się przez pierwsze godziny w Poznaniu, stało się zorganizowanym ruchem bojowym - mówił prezydent.



Bardzo znamienne jest to, że dzisiaj bardzo często trudno jest odtworzyć, kto był w poszczególnych oddziałach - mówił Duda. Jak wskazał, stało się tak dlatego, że "w Wielkopolsce ludzie mieli pragmatyczne podejście - chcieli do Polski, wolnej Polski, chwytali za broń, kiedy była potrzeba walczyli i zwyciężali, a kiedy wróg został zwyciężony, wrócili do pracy".



Prezydent podkreślił, że to dzięki powstaniu wolna Polska mogła być całością w swoich najistotniejszych, historycznych częściach.



Jak też mogłaby istnieć Polska bez Ostrowa Tumskiego, Ostrowa Lednickiego, bez Gniezna bez Poznania - bez tej piastowskiej kolebki. Jak mogłaby istnieć odrodzona Polska bez miejsca, gdzie został przyjęty chrzest, gdzie narodziła się polska państwowość. To waszym pradziadkom i dziadkom zawdzięczamy to, że stała się ona całością - podkreślił.

Powstańcy sformowali stutysięczną armię

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak przypomniał, że w rezultacie powstania Wielkopolska stała się częścią odradzającego się państwa polskiego; przyniosła II RP swój potencjał gospodarczy i społeczny, wzmocniła ją siłą bojową Armii Wielkopolskiej i przywróciła ojczyźnie piastowskie korzenie.



Stało się tak dzięki ogromnej mobilizacji wszystkich Wielkopolan, naszych przodków, którzy w krótkim czasie potrafili sformować i wyposażyć stutysięczną armię, zdolną stawić czoła zaborcy i potwierdzić przed autorami powojennego traktatu wolę wielkopolskiego społeczeństwa - powiedział.



Jak podkreślił, powstanie wielkopolskie zasługuje na to, by wdzięczna pamięć o nim była obecna w świadomości wszystkich rodaków.



To bardzo poważne wyzwanie, z którym jako samorząd województwa, wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, mierzymy się od kilkunastu lat. Bardzo wiele w tej misji się udało, ale jest to proces wymagający uporu, konsekwencji i cierpliwości a także wytężonej pracy i niemałych nakładów finansowych - powiedział.



Dziś zamykamy ten pierwszy rozdział tej powstańczej pracy i otwieramy kolejny. Dzięki inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy, który życzliwie przyjął wniosek sześciu organizacji i instytucji, licznie poparty przez samorządy i obywateli, świętujemy dziś po raz pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - powiedział.



Marek Woźniak podziękował Andrzejowi Dudzie za zrozumienie i akceptację aspiracji Wielkopolan do podniesienia victorii wielkopolskiej do rangi święta państwowego. Podziękował też parlamentarzystom za jednomyślność przy ustanawianiu nowego święta.

Święto ustanowione w październiku tego roku

Sejm przyjął ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe 1 października, a 28 października jednogłośnie poparł ją Senat. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 23 listopada w historycznym miejscu, czyli w dawnym poznańskim Hotelu Bazar, w którym tuż przed wybuchem powstania zamieszkał Ignacy Jan Paderewski.



Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.