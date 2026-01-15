Narodowy Bank Polski wydał nową srebrną monetą kolekcjonerską. Tym razem w serii "Skarby sztuki medalierskiej" pojawiła się wyjątkowa emisja poświęcona Stanisławowi Konarskiemu – wybitnemu reformatorowi i twórcy Collegium Nobilium.

Narodowy Bank Polski prezentuje srebrną monetę z serii „Skarby sztuki medalierskiej” – hołd dla Stanisława Konarskiego / NBP /

Srebrna moneta - nowa perła w kolekcji NBP

Narodowy Bank Polski regularnie wprowadza do obiegu monety upamiętniające najważniejsze postaci oraz wydarzenia z dziejów Polski. Najnowsza propozycja z serii "Skarby sztuki medalierskiej" to srebrna moneta "Stanisław Konarski", która już dziś dostępna jest w sprzedaży w oddziałach NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Cena? 1250 zł brutto - za dzieło sztuki, które łączy w sobie kunszt medalierski i ogromny ładunek historyczny.

Stanisław Konarski - postać, która zmieniła polską edukację

Stanisław Konarski, a właściwie Hieronim Franciszek Konarski, to jedna z najważniejszych postaci polskiego Oświecenia. Pisarz, pedagog, działacz społeczny i zakonnik, który w 1740 roku założył słynne Collegium Nobilium w Warszawie. Był bliskim współpracownikiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jednym z pierwszych Polaków uhonorowanych królewskim złotym medalem z sentencją "Sapere auso" - "Odważył się być mądrym". Konarski zasłynął jako reformator szkolnictwa, przeciwnik liberum veto i orędownik nowoczesnej edukacji.

Sztuka medalierska na najwyższym poziomie

Nowa moneta kolekcjonerska z wizerunkiem Stanisława Konarskiego została wykonana ze srebra najwyższej próby (Ag 999), ma średnicę 45 mm i waży 62,2 grama. Jej nakład jest ściśle limitowany - do 4000 egzemplarzy, co czyni ją prawdziwą gratką dla kolekcjonerów. Projekt monety inspirowany jest medalem autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera - nadwornego medaliera króla Stanisława Augusta. Na rewersie monety znajdziemy popiersie Konarskiego w zakonnym habicie i piusce, z łacińskim napisem podkreślającym jego zasługi dla szkolnictwa pijarskiego w Polsce i na Litwie.

Awers monety prezentuje odwzorowanie rewersu historycznego medalu. Zobaczymy tu dwie księgi opasane wieńcem dębowym - symbol największych dzieł Konarskiego: traktatu o poprawie wymowy oraz fundamentalnej rozprawy o skutecznym prowadzeniu sejmów. Nie zabrakło sentencji "Sapere auso" oraz łacińskiego napisu nawiązującego do króla Stanisława Augusta. Ciekawostką jest fakt, że na monecie widnieje rok 1765, choć - jak wskazują badacze - medal wybito w 1771 roku, już po uruchomieniu warszawskiej mennicy.

Kolejne emisje - co przygotował NBP dla kolekcjonerów?

Narodowy Bank Polski już zapowiedział kolejną emisję z serii "Polskie banknoty obiegowe". 9 lutego 2026 roku do obiegu trafi złota moneta kolekcjonerska o nominale 100 zł, przedstawiająca historyczny banknot stuzłotowy. To kolejny ukłon w stronę pasjonatów numizmatyki i historii polskiego pieniądza.