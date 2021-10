Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Północ zatrzymali mężczyznę za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Blisko 800 gramów amfetaminy 42-latek miał schowane w domowej lodówce. Poznaniak usłyszał już zarzuty, a decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Narkotyki znalezione w lodówce / Policja w Poznaniu / Policja

Policjanci z Komisariatu Policji na Północy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali mężczyznę za posiadanie niedozwolonych substancji. Funkcjonariusze operacyjnie ustalili, że 42-latek może posiadać nielegalne środki.

Kryminalni wytypowali miejsce jego pobytu. 7 września br. funkcjonariusze zapukali do drzwi jednego z mieszkań w rejonie Moraska. Po przeszukaniu lokalu okazało się, że w lodówce na półce pomiędzy żywnością znajduje się reklamówka, a w niej policjanci zobaczyli blisko 800 gramów amfetaminy.

Ponadto w trakcie sprawdzania mieszkania kryminalni znaleźli schowane w poduszce kilka tysięcy złotych, które mogły pochodzić z nielegalnej działalności mężczyzny.

42-latek został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Po kilku dniach usłyszał prokuratorskie zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków, a decyzją sądu trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu. Za ten czyn grozi mu kara do 10 lat więzienia. Wyrok może być jednak wyższy ze względu na to, że czyn ten popełnił z recydywie.