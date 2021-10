Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z kryminalnymi z Pruszkowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie dużej ilości substancji psychotropowej - poinformowała PAP rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz. Śledczy podczas akcji zabezpieczyli 14 kilogramów klefedronu.

Substancje psychotropowe znalezione przy mężczyznach / Policja w Pruszkowie / Policja

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji, z której wynikało, że na terenie powiatu pruszkowskiego znajdują się osoby, które mogą posiadać znaczne ilości narkotyków. Do działań włączyli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie - powiedziała w rozmowie z PAP podinsp. Iwona Jurkiewicz.



W efekcie doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn, w wieku 21 i 40 lat oraz przejęcie 14 kilogramów substancji psychotropowej. Narkotyki były ukryte w samochodzie, którym poruszali się mężczyźni. W dwóch dużych workach foliowych znajdowało się łącznie 14 metalicznych worków z zapięciem strunowym z zawartością zbrylonej krystalicznej substancji koloru biało-żółtego - dodała.



Obaj mężczyźni po zatrzymaniu trafili do aresztu. Jak przekazała PAP rzeczniczka pruszkowskiej policji kom. Karolina Kańka, zabezpieczone substancje trafiły do Laboratorium Kryminalistycznego KSP. Badania wykazały, że jest to substancja psychotropowa - klefedron - przekazała komisarz Kańka.



Dodała, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej.



Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - dodała rzeczniczka pruszkowskich policjantów.



Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat.

