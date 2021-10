Policjanci z komisariatu w Radymnie ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn - ojca i syna, podejrzanych o włamanie do budynku gospodarczego i do nowo wybudowanego domu na terenie Radymna. Zatrzymani 61 i 35-latek ukradli elementy instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania oraz uszkodzili mienie o łącznej wartości ponad 60 tys. zł. Starszy z mężczyzn w trakcie zatrzymania znieważył funkcjonariusza oraz kierował pod jego adresem groźby karalne. Policjanci odzyskali cześć skradzionego mienia.

Skradzione narzędzia / Rzeszowska policja / Policja



Końcem września policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do budynku gospodarczego i nowo wybudowanego domu znajdującego się w Radymnie. Funkcjonariusze z komisariatu w Radymnie, na miejscu zdarzenia, ustalili, że łupem włamywaczy padły elementy instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania, przewody elektryczne oraz przedłużacze. Sprawcy uszkodzili także bramę garażową oraz rurki instalacji ogrzewania podłogowego. Starty oszacowano na ponad 60 tys. zł. Policjanci zabezpieczyli ślady i wykonali oględziny.

Na podstawie zebranych informacji w tej sprawie, dwa dni po zdarzeniu, policjanci wytypowali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za ten czyn. Okazali się nimi ojciec i syn. To 61 i 35-letni mieszkańcy gminy Chłopice. Obydwaj zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. 61-latek podczas zatrzymania był agresywny wobec policjanta, groził mu i znieważył go.

Policjanci też ustalili, że sprawcy sprzedali rzeczy pochodzące z przestępstwa w pobliskim skupie złomu. Funkcjonariusze odzyskali cześć skradzionych przedmiotów.

Ponadto policjanci ustalili, że 61-latek odpowie też za włamania, jakich się dopuścił w czerwcu tego roku na terenie gminy Radymno, gdzie łączne straty wyniosły ponad 4 tys. zł.

Ojciec i syn usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Teraz odpowiedzą przed sądem.