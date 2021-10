28-letni sieradzanin, który za głośno słuchał muzyki trafił za kratki. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do więzienia, gdzie odbywać będzie zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności.

3 października 2021 roku około godziny 22.20 dyżurny sieradzkiej policji został powiadomiony o zakłócaniu ciszy nocnej w jednym z bloków w centrum Sieradza.

Na miejsce skierowany został patrol mundurowych, gdzie w piwnicy wskazanego bloku policjanci zastali mężczyznę, który bardzo głośno słuchał muzyki. Po sprawdzeniu jego danych, okazał się nim 28-letni sieradzanin, który był poszukiwany do odbycia kary. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu a dalej do Zakładu Karnego, gdzie odbywać będzie zasądzoną przez sąd karę pozbawienia wolności.