Ogień pojawił się o poranku w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie). Konieczna była ewakuacja całego piętra.
Pożar na szczęście udało się szybko opanować.
Ogień pojawił się na 6. piętrze w pomieszczeniu brudownika, czyli w miejscu higieniczno-sanitarnym. Konieczna była ewakuacja całego piętra, czyli 39 osób.
Nikomu nic się nie stało.
Na miejscu jest 11 zastępów strażaków. Jak mówią, sytuacja jest opanowana.
