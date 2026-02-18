Ogień pojawił się o poranku w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie). Konieczna była ewakuacja całego piętra.

Ze szpitala ewakuowano 39 osób / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl

Pożar na szczęście udało się szybko opanować.

Ogień pojawił się na 6. piętrze w pomieszczeniu brudownika, czyli w miejscu higieniczno-sanitarnym. Konieczna była ewakuacja całego piętra, czyli 39 osób.

Nikomu nic się nie stało.

Na miejscu jest 11 zastępów strażaków. Jak mówią, sytuacja jest opanowana.



