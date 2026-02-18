Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050. "Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - napisała polityczka w oświadczeniu. Chwilę po wydaniu komunikatu przez Muchę, w Sejmie rozpoczęła się konferencja Pauliny Hennig-Kloski. "Podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego" - powiedziała wraz z gupą innych polityków.

Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050 / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Trzęsienie ziemi w Polsce 2050. Jonna Mucha: Będę posłanką niezależną

Objęcie sterów przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz uruchomiło lawinę odejść z Polski 2050. Joanna Mucha poinformowała, że opuszcza partię i pozostanie posłanką niezależną. Niedawno ubiegała się o funkcję przewodniczącej.

"Dzięki Asiu za te lata, oraz za wspólną budowę struktur w regionie świętokrzyskim. W kontakcie dla wartości" - napisał Ireneusz Gwóźdź.

16 lutego o rezygnacji z członkostwa w partii Szymona Hołowni poinformował Michał Kobosko, były przewodniczący i wiceszef Polski 2050. Jako główny powód wskazał uchwałę Rady Krajowej zamrażającą zmiany personalne w ugrupowaniu do marca 2026 roku, co określił jako próbę wprowadzenia "dyktatury". Wcześniej Polski 2050 odeszła Anna Radwan-Röhrenschef.

To już naprawdę koniec. Hennig-Kloska "nie widzi przestrzeni do dialogu"

Polska 2050 się rozpada. Paulina Hennig-Kloska, która niedawno rywalizowała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w grze o tron Polski 2050, zapowiedziała utworzenie nowego klubu parlamentarnego.

Nowy klub parlamentarny będzie się nazywać Centrum. Deklaracje przystąpienia zgłosiło 18 osób - powiedziała w Sejmie chwilę po wydaniu oświadczenia przez Joannę Muchę. Obok Hennig-Kloski nie było jednak Joanny Muchy, a m.in. Ryszard Petru, Aleksandra Leo, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik i Rafał Kasprzyk.