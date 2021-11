22-latek z Łapalic (woj. pomorskie) porwał swoją 18-letnią byłą dziewczynę. W akcji pomagała mu koleżanka. Grozi im do 5 lat więzienia. Motywem porwania był najprawdopodobniej zawód miłosny.

Zatrzymany mężczyzna, który porwał swoją byłą partnerkę / Policja /

W minioną środę na policję w Kartuzach zadzwonili świadkowie, którzy widzieli, jak 18-letnia mieszkanka powiatu kartuskiego została siłą wciągnięta do bmw przez dwie osoby. Mundurowi zaraz po tym telefonie rozpoczęli poszukiwania.

Nie trwało to długo. Funkcjonariusze zatrzymali trzy poszukiwane osoby: porwaną 18-letnią dziewczynę oraz jej 22-letniego byłego chłopaka wraz z jego 21-letnią koleżanką.

Mundurowi zatrzymali mężczyznę wraz z jego znajomą i przewieźli ich na komendę w Kartuzach.

Z ustaleń wynika, że powodem zaciągnięcia dziewczyny siłą do pojazdu oraz pozbawienia jej wolności był zawód miłosny. Mężczyzna po prostu nie mógł przeboleć ich rozstania.

Zatrzymane osoby zostały przesłuchane, postawiono im zarzut pozbawienia człowieka wolności. Ponadto 22-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli. Policjanci ustalili też, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów (lub mężczyzna prowadził pojazd bez uprawnień) oraz prowadzenie pojazdem mechanicznym po cofnięciu uprawnień. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.