Problemy z utylizacją zarażonych zwierząt, zamknięte drogi dojazdowe do gmin, w których występują ogniska choroby. Tak teraz wygląda sytuacja na Słowacji, gdzie odkryto już pięć ognisk pryszczycy. Sytuacja związana z wystąpieniem tej choroby u naszych sąsiadów była tematem poniedziałkowego posiedzenia sztabu kryzysowego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Sztab kryzysowy powołano także w resorcie rolnictwa. W Polsce nie ma jeszcze ognisk choroby. Ponieważ jednak wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko, konieczne są działania zapobiegawcze.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W poniedziałek z inicjatywy ministra rolnictwa odbyło się w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem ministra, wojewodów z południa Polski, inspekcji oraz służb - policji, straży granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej i straży granicznej.

Ustalono konieczność utrzymania wysokiego poziomu podejmowanych kroków antykryzysowych, aż do unormowania się sytuacji na Węgrzech i Słowacji - poinformował Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.



Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślił, że w Polsce nie ma jeszcze ognisk choroby, a prowadzone działania mają charakter zapobiegawczy.

Sztab kryzysowy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sztab kryzysowy powołany został też w resorcie rolnictwa. Kieruje nim minister Czesław Siekierski. Zdecydowano m.in. o katalogowaniu ewentualnych miejsc utylizacji zarażonych zwierząt.

"Polska nadal jest krajem, w którym nie stwierdzono wirusa pryszczycy, a intensyfikacja działań prewencyjnych MRiRW związana jest z zagrożeniem transmisją wirusa z krajów sąsiednich, gdzie choroba występuje" - podkreśliło ministerstwo.

Coraz gorsza sytuacja na Słowacji

Maty dezynfekujące na słowacko-czeskim przejściu granicznym / Vaclav Pancer / PAP/EPA

Resort w poniedziałkowym komunikacie zwrócił uwagę, że sytuacja na Słowacji się pogarsza - odkryto tam kolejne, 5. ognisko pryszczycy, potwierdzone w gospodarstwie w Plavecky Szvrtok, w powiecie Malacky, na północnym zachodzie Słowacji. Jest tam coraz więcej problemów z utylizacją zarażonych zwierząt.

Obszar wokół farmy został zamknięty. Policja pozostawiła jedynie dwa wjazdy do miejscowości Plavecky Sztvrtok, w której stwierdzono ognisko choroby.

Słowacki rząd przeznaczył w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu 10 mln euro z rezerwy budżetowej na bieżące wydatki związane z walką z pryszczycą. Służbom weterynaryjnym i policji mają pomagać żołnierze.

Kontrole transportów wjeżdżających do Czech / Vaclav Salek / PAP/EPA

Wojskowi będą pilnować dróg dojazdowych do gmin, w których znajdują się ogniska choroby lub pełnić służbę tam, gdzie pojawia się podejrzenie wystąpienia pryszczycy. Żołnierze mają także wspierać służby weterynaryjne i straż graniczną. Słowacja wprowadziła ograniczenia w imporcie z Węgier, gdzie już wcześniej stwierdzono występowanie pryszczycy.

Po posiedzeniu gabinetu premier Robert Fico poinformował, że odbudowa stad hodowlanych zaatakowanych przez wirus pryszczycy będzie kosztować ponad 60 mln euro. Eksperci szacują, że potrwa to trzy lata. Słowacja obecnie radzi sobie z tą chorobą, ale ryzyko jest ogromne - powiedział premier. Jego zdaniem walka z chorobą musi oznaczać wybijanie stad, w których stwierdzono pryszczycę oraz tych znajdujących się wewnątrz trzykilometrowej strefy ochronnej.

Czym jest pryszczyca?

Pryszczyca to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób występujących wśród zwierząt. Wirus przenosi się w ślinie, moczu, kale i mleku. Zaraźliwy jest kontakt między zwierzętami, ale chorobę mogą przenosić też ludzie - czasami wystarcza dotknięcie powierzchni narzędzi lub pojazdów. Choroba nie jest groźna dla człowieka.

Pryszczyca (FMD) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą zwierząt parzystokopytnych gospodarskich oraz dzikich. Na zakażenie najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Chorobę wywołuje wirus z rodzaju Aphtovirus należący do rodziny Picornaviridae. Istnieje 7 serotypów wirusa. Obecnie występujący w UE serotyp O odpowiada za 70 proc. zakażeń na świecie.



Wirus wydalany jest przez zakażone zwierzę w wydychanym powietrzu, wydzielinach oraz wydalinach na ok. 4 dni przed wystąpieniem u niego objawów chorobowych. Największa koncentracja wirusa znajduje się w płynie surowiczym i nabłonku pojawiających się pęcherzy. Przeżuwacze mogą być nosicielami wirusa nawet do trzech lat.



Źródłami zakażenia mogą być:

chore zwierzęta,

ślina,

mleko i jego przetwory,

kał,

mocz;

nasienie i zarodki,

pasza,

woda,

żłoby,

podłogi,

pastwiska,

skóra,

wełna,

ręce i odzież obsługi,

środki transportu,

mięso i jego przetwory,

odpadki kuchenne.